Общо 78 секции в 18 окръга в Турция ще бъдат разкрити за президентските избори в България

Общо 78 избирателни секции в 18 окръга в Турция ще бъдат разкрити за изборите на президент и вицепрезидент в България, съобщава турското издание Haberler.

Председателят на Сдружението за култура и взаимопомощ на турците в България в населения с много български изселници град Чорлу Гюнер Четин, сподели пред изданието как върви подготовката за вота в страната. Той посочи, че са определени училищата, в които ще се гласува, както и броят на избирателните секции.

По думите му вероятността за втори тур на изборите е голяма.

Той припомни, че на поредните избори за парламент в България през април т.г. броят на секциите в Турция е бил значително ограничен, докато при предишните избори са били разкривани над 160 секции.

Според Четин броят 78, определен за секциите в Турция, е достатъчен, макар и значително по-малък спрямо предишни избори.

"78 избирателни секции са достатъчни за вота за президент. А защо се га е така? Защото нямаме кандидат от нашата общност. Ако се върнем 5 години назад, тогавашният ни кандидат беше г-н Мустафа Карадайъ и тогава 93 000 души в Република Турция отидоха до урните. При но при днешните условия, тъй като нямаме кандидат, мисля, че тези 78 урни са достатъчни“, каза той.

Избирателни секции за изборите ще бъдат разкрити в следните турски окръзи: 1 в Адана, 2 в Анкара, 1 в Анталия, 2 в Балъкесир, 1 в Биледжик, 13 в Бурса, 1 в Чанаккале, 1 в Одрин, 2 в Ескишехир, 18 в Истанбул, 14 в Измир, в Къркларели – 2, в Коджаели – 2, в Маниса – 2, в Мерсин – 1, в Сакария – 1, в Текирдаг – 12 и в Ялова – 2.