Тръмп: Погрешно разбраха думите ми за Иран и Лос Анджелис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че коментарите му, според които Иран би могъл да унищожи градове в Калифорния, са били погрешно разбрани и че всъщност е имал предвид необходимостта хората да изтърпят по-високите цени на горивата, предаде Ройтерс.

Тръмп направи тези изказвания по време на политически митинг в Небраска в понеделник, докато говореше за икономическите жертви, пред които американците се изправят на фона на войната с Иран.

„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено повишение, цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати. Това е малка цена за запазване на сигурността на света и на нашата страна. Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро“, заяви тогава той.

Редица политици в Калифорния и останалата част на страната веднага разкритикуваха изказванията му.

„Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа Трут Соушъл.

„Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“, продължи той, като добави, че обича и двата града.

Тръмп и преди е омаловажавал опасенията относно разходите за живот, породени от конфликта с Иран.