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Не спрял на "Стоп": Две коли се сблъскаха на изхода на Хасково

Не спрял на "Стоп": Две коли се сблъскаха на изхода на Хасково
Pixabay

След удара автомобилите се завъртели, а едната лента останала блокирана

Катастрофа между два автомобила затрудни движението на детелината при изхода на Хасково, в района на квартал "Орфей“.

По първоначална информация шофьор на "Фолксваген Поло“ със старозагорска регистрация не е спрял на знак "Стоп“ и е навлязъл в пътя с предимство. В този момент по него се е движел пикап "Фолксваген“.

Последвал страничен сблъсък, при който двата автомобила са се завъртели. Предната част на полото е сериозно повредена, а след катастрофата едната лента на пътя е останала блокирана.

На място са пристигнали екипи на "Пътна полиция“, които регулират движението и обезопасяват района.

Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

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