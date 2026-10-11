Атаките с дронове показаха защо България е ключова за транспорта в Европа

България има стратегическо място в европейската транспортна система. През страната минават важни пътни и железопътни направления, а пристанищата във Варна и Бургас свързват вътрешността на Европа с Черно море.

Към това се добавят Дунав, връзките с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония, както и ключови направления през София, Пловдив, Русе, Видин и Свиленград.

Това означава, че проблем в една част от мрежата може да има отражение далеч извън България.

Дроновете показаха новия риск

Атаките срещу два търговски кораба в Черно море на 6 октомври показаха колко чувствителна може да бъде тази система.

Единият кораб - ALFA WATAN, потъна, а другият - ABLE, беше сериозно повреден. Българските Военноморски сили изпратиха фрегатата "Верни" в района, а към момента няма официално установен извършител на атаките.

Подобни инциденти могат да засегнат не само корабоплаването, но и търговията, износа на зърно, работата на пристанищата и логистичните компании.

Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че към момента няма отказани кораби от и за България и ситуацията във Варна и Бургас остава спокойна.

Защо железниците и пътищата стават още по-важни

При риск за морските маршрути значението на сухопътния транспорт нараства.

Ако даден товар не може да се движи нормално по море, железопътните и автомобилните връзки трябва да поемат част от натоварването. Затова добрата връзка между пристанища, жп линии и основни пътища е важна не само за бизнеса, но и при кризи.

България е в позиция, в която може да свързва Черно море с Централна и Западна Европа, Балканите и Турция.

Именно затова страната е важна за европейската транспортна мрежа - не само защото е географски кръстопът, а защото през нея минават маршрути, които при нормална обстановка движат икономиката, а при криза могат да се превърнат в стратегически връзки за целия регион.