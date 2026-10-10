Военен експерт: България няма достатъчно системи за защита от дронове в Черно море

Разследването на инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море трябва да продължи, преди да се правят категорични заключения за причините и използваните средства за атака. Това заяви преподавателят във Военната академия проф. Димитър Недялков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му съществува утвърдена методика за разследване на подобни случаи, която трябва да бъде приложена, за да се стигне до обосновани заключения.

Според Недялков боеприпасът, нанесъл толкова сериозни щети на кораб с подобна водоизместимост, вероятно е имал бойна глава с тегло над 300 килограма. Той посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати „Геран 5“ и „Геран 6“ развиват висока скорост, което затруднява прехващането им.

По оценка на преподавателя бойната глава на „Геран 6“ тежи около 90 килограма, поради което той смята за малко вероятно такъв апарат да е причинил потъването на кораб само за три минути. Недялков допълни, че по-старите системи „Геран 4“ могат да бъдат използвани за нарушаване на комуникациите на екипажа и подготовка на последващ удар. Той посочи още, че двигателят на „Геран 6“ е китайски, а корпусът и горната част са руски.

Професорът предупреди, че България разполага с ограничени възможности за реакция при подобни заплахи. Според него най-голямото предизвикателство е своевременното откриване на летателните апарати, а страната все още не разполага с достатъчно надеждни системи за противодействие.

Недялков смята, че модернизацията на въоръжените сили е трябвало да започне с изграждането на подобни способности. Той открои системите за радиоелектронна борба като особено ефективно средство, в което България трябва да инвестира.

В коментара си за развитието на безпилотните морски системи преподавателят отбеляза, че Русия и Украйна използват надводни дронове за атаки срещу плавателни съдове на големи разстояния. По думите му двете страни са разработили апарати с обсег до 1000 километра и бойни глави с тегло между 600 и 800 килограма.

В заключение Недялков предупреди за нарастващото напрежение в Черно море и призова за ускорено превъоръжаване на българската армия. Той посочи и необходимостта от сътрудничество с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в региона.