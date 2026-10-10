Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Произходът на дроновете, засечени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, все още се изяснява и властите няма да обвиняват никого без категорични доказателства. Това заяви Александър Узунов от „Прогресивна България“ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Когато със сигурност е ясен произходът на дроновете, ще информираме всички български граждани“, посочи той. По думите му е известен товарът на единия от засегнатите кораби, докато за другия все още няма окончателна информация.

Разследването продължава, като се очаква в него да се включат представители на Румъния и Турция. Узунов определи случилото се като „абсолютно погазване на международното право“.

По отношение на възможността България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор депутатът заяви, че подобна стъпка не е била необходима. Той обясни, че разпоредбата предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Според Узунов подобно действие би било стъпка към обсъждане на член 5, който урежда колективната отбрана. Той определи решението на Консултативния съвет за национална сигурност като правилно.

Депутатът съобщи още, че наскоро са проведени разговори с представители на Турция за сигурността в Черноморския регион. По думите му турската страна предлага създаването на два коридора за корабоплаване – единият за руски кораби през Грузия и Турция, а другият за украински кораби, чиято сигурност да бъде гарантирана от България и Румъния.

Узунов коментира и срещите на Кирило Буданов с Румен Радев. Той заяви, че от „Прогресивна България“ не са били предварително уведомени за визитата, но обясни, че тя е била организирана при висока степен на секретност заради мерките за сигурност около украинския представител.

По думите му до 2023 г. срещу Буданов са били извършени повече от 10 опита за покушение, което е наложило засилени мерки за защита. Узунов определи посещението като знак за високото международно ниво на България и посочи, че след него Буданов е заминал за САЩ, където е трябвало да обсъди с американски представители възможностите за прекратяване на войната в Украйна.

В заключение Узунов заяви, че „Прогресивна България“ полага усилия за модернизацията на българската армия и за гарантиране на сигурността на българското Черноморие.