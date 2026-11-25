Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи държавния бюджет за 2027 г., тъй като той предвижда висока инфлация, увеличаване на данъчната тежест и натрупване на нов държавен дълг. Това заяви от парламентарната трибуна бившият финансов министър Теменужка Петкова по време на дебатите по финансовата рамка.

"ПГ ГЕРБ-СДС няма как да подкрепи такъв закон за бюджета, защото на първо място той предвижда много висока инфлация, съответно много по-високи цени, обедняване на българските граждани", посочи Петкова.

Тя припомни, че правителството на "Прогресивна България" е дошло на власт с обещанието да не увеличава данъците, но според нея още с първите си бюджетни решения е предприело противоположна политика.

Бившият финансов министър оспори твърденията на управляващите, че проектобюджетът е едновременно финансово дисциплиниран и силно социално ориентиран.

"Ще си позволя да не се съглася с нито едно от тези две твърдения", заяви тя.

Според Петкова реална бюджетна консолидация няма, тъй като намаляването на общите разходи е резултат основно от свиването на капиталовите инвестиции, а не от проведени реформи.

Тя посочи, че разходите по консолидираната фискална програма намаляват с 835 млн. евро, но текущите разходи се увеличават с близо 2,5 млрд. евро.

Същевременно капиталовите разходи се съкращават с 3,3 млрд. евро, което според нея е свързано с приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Всичко това, което се случва, не е в резултат на реформи, не е в резултат на някакви мерки, на някакви рестрикции, които правителството е приложило. Всичко това е една огромна илюзия", заяви Петкова.

Тя коментира и оценката на Европейската комисия за бюджетната политика на България, като отхвърли твърденията на управляващите, че Брюксел е дал положителна оценка на финансовата рамка за 2027 г.

По думите ѝ Комисията е определила неизпълнението на препоръчаните мерки като особено сериозно и е предложила налагането на финансова санкция на страната.

Петкова посочи, че на 11 декември Съветът на финансовите министри на ЕС трябва да вземе решение по предложената санкция, която според изнесената от нея информация е в размер на 25 млн. евро.

"Няма никаква хвалба в този доклад и той не касае опозицията или предишното управление, а управляващите от "Прогресивна България"", заяви бившият финансов министър.

Тя разкритикува и социалната политика на кабинета, като посочи, че увеличаването на социалните плащания се финансира чрез по-висока данъчна тежест върху гражданите и бизнеса.

"За да имаме силни социални политики, трябва да имаме устойчиви публични финанси, трябва да имаме работеща икономика", подчерта Петкова.

Според нея отчетеният ръст на инвестициите е свързан преди всичко с членството на България в еврозоната, а не с конкретни действия на правителството.

Критики отправи и депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Владислав Горанов.

"Все още търсите аргументи в миналото, задавате плаха посока за развитието на държавата", заяви той, обвинявайки управляващите, че губят време и не предлагат достатъчно решителни мерки.

По думите му международните финансови институции също дават сигнали, че темпото на бюджетните промени е незадоволително.

Горанов подчерта, че ГЕРБ-СДС е готова да подкрепи разумни решения, но според него предложената финансова рамка не изпълнява достатъчно ефективно ролята си на инструмент за регулиране на икономиката.