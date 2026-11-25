Трабзонспор пристига със Салах и Онана в София

Треньорът на Трабзонспор Томас Райс определи група от 20 футболисти за гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите. Двубоят е в четвъртък от 22:00 часа на "Българска армия". В разширения състав на турския отбор попаднаха звездите Мохамед Салах, Фабиньо и вратарят Андре Онана, които кацнаха на летището в София.

Треньорът на Левски: Напрежението е в лагера на Марсилия

Хулио Веласкес подчерта, че Левски няма какво да губи от мач срещу съперник от класата на Марсилия. Двата отбора ще се срещнат утре вечер от 19:45 часа в двубой от основната фаза на Лига Европа. В лагера на „сините" са спокойни и нямат търпение да премерят сили с един от грандовете на Франция.

„Цялата отговорност е при Марсилия. Бюджетът им е 12-14 пъти по-голям. Това са мачове, на които да се насладиш във всеки смисъл - както на терена, така и извън него, като клуб, като отбор“, заяви Веласкес пред медиите на френска земя.

Български национал хвана грип преди мача с Дания в София

Сериозен проблем възникна пред националния отбор по баскетбол преди домакинството на Дания утре вечер. Една от големите звезди на България - Коди Милър-Макинтайър, е повален от грип тип А, съобщават гръцките медии часове преди срещата. Милър-Макинтайър е сред ключовите фигури в състава на България и неговото евентуално отсъствие би било сериозен удар по амбициите на националите.

Испанец става технически директор на националните отбори

Националният отбор по футбол ще има нов технически директор. Досегашният Кирил Котев беше освободен след края на мачовете в Лига на нациите. Неговият заместник ще бъде испанецът Раул Ерера. В последните 5 години той е директор в Клуб Америка от Мексико, където отговаря за детско-юношеското направление. Преди това Ерера работи 15 години в школата на Виляреал.

България започва Лига на нациите в Бразилия

Българският национален отбор за мъже започва участието си в Лигата на нациите (VNL) с турнир в Бразилия през 2027 година. Във втората седмица от надпреварата „лъвовете“ ще играят пред родна публика. Третият турнир от програмата ще отведе националния тим отново отвъд Океана - този път в САЩ.

Правителството отпусна близо 4 млн. евро за спорт на над 800 000 деца и ученици

Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност и спорт на над 800 000 деца и ученици. Финансирането е предназначено за детските градини и училищата и ще подпомогне както заниманията в рамките на учебния процес, така и подготовката и участието в спортни състезания.