Барселона постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Сабах в мач от петия кръг на Шампионската лига. Футболистите на Ханзи Флик не допуснаха изненада в Баку и добавиха нови три точки към актива си, с които затвърдиха позициите си сред водещите отбори в турнира.

Големият герой за каталунците беше Антъни Гордън, който отбеляза първите две попадения в срещата. Английският нападател откри резултата в 31-вата минута, след като се възползва от грешка на вратаря на домакините Стас Покатилов. Сабах обаче не се предаде и през първото полувреме успя да затрудни сериозно именития си съперник. Домакините дори имаха възможност да изравнят, но удар на Иван Лепиница срещна напречната греда.

След почивката Барселона вдигна оборотите и бързо реши изхода на двубоя. В 51-вата минута Гордън се възползва от избита топка след удар на Габриел Жезус и реализира второто си попадение в срещата. Само няколко минути по-късно Карим Адейеми направи резултата класически. Германският национал получи отлична възможност след комбинация с Алехандро Балде и не сгреши при завършващия удар.

В 59-ата минута Габриел Жезус също записа името си сред голмайсторите. Бразилецът се разписа след изпълнение на корнер и направи преднината на гостите още по-убедителна. Сабах все пак стигна до почетно попадение в 63-тата минута. Джой-Ланс Микелс се възползва от подаване на Кристиан Нвачукву и преодоля вратаря на Барселона Жоан Гарсия за крайното 1:4.

С този успех Барселона събра 12 точки след пет изиграни срещи и се изкачи до четвъртото място във временното класиране. Каталунците записаха четвърта победа, докато Сабах остана с три точки и се намира в най-долната част на таблицата.

В следващия си мач от турнира Барселона ще приеме Манчестър Сити, докато азербайджанският тим ще гостува на Виляреал.