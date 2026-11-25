Американската Федерална комисия по комуникациите (FCC) одобри заявката на компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск за изграждане на огромна орбитална мрежа от 1 милион спътника, които ще функционират като космически центрове за данни, съобщи регулаторът днес, цитиран от Ройтерс.

Искането бе подадено от космическата корпорация по-рано тази година с идеята в орбита да бъдат разположени до 1 милион изчислителни модула, обработващи огромни масиви от информация за нуждите на Земята. От комисията уточниха, че дават зелена светлина на констелацията „Стармайнд“ (Starmind), чиято основна цел е да отговори на главоломно растящото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект.

Издаденият лиценз поставя конкретни срокове за реализацията на проекта: „СпейсЕкс“ трябва да стартира разгръщането най-късно до ноември 2033 г., да изведе в орбита поне 10% от общия капацитет (100 000 сателита) до ноември 2035 г. и да достигне 50% от мрежата до ноември 2038 г. Според регулатора това решение ще позволи на компанията „да бъде пионер в развиваща се технология, която укрепва американското лидерство в космоса и изкуствения интелект“.

Към момента остава неясно дали компанията на Мъск действително ще изстреля пълния брой от 1 милион апарата, при положение че в момента около Земята обикалят едва около 17 000 действащи спътника. Както отбелязва Ройтерс, сателитните оператори често заявяват значително по-висок таван от реалните си планове, за да си гарантират по-голяма гъвкавост при проектирането и развитието на системите. Показателен пример е другата мрежа на „СпейсЕкс“ – „Старлинк“ (Starlink), за която първоначално бе поискано разрешение за 42 000 сателита, а към днешна дата тя оперира с малко над 11 000 апарата в орбита.