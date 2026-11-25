САЩ одобриха мегапроект на Илон Мъск за 1 милион орбитални спътника
Те ще функционират като космически центрове за данни
Американската Федерална комисия по комуникациите (FCC) одобри заявката на компанията „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск за изграждане на огромна орбитална мрежа от 1 милион спътника, които ще функционират като космически центрове за данни, съобщи регулаторът днес, цитиран от Ройтерс.
Искането бе подадено от космическата корпорация по-рано тази година с идеята в орбита да бъдат разположени до 1 милион изчислителни модула, обработващи огромни масиви от информация за нуждите на Земята. От комисията уточниха, че дават зелена светлина на констелацията „Стармайнд“ (Starmind), чиято основна цел е да отговори на главоломно растящото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект.
Издаденият лиценз поставя конкретни срокове за реализацията на проекта: „СпейсЕкс“ трябва да стартира разгръщането най-късно до ноември 2033 г., да изведе в орбита поне 10% от общия капацитет (100 000 сателита) до ноември 2035 г. и да достигне 50% от мрежата до ноември 2038 г. Според регулатора това решение ще позволи на компанията „да бъде пионер в развиваща се технология, която укрепва американското лидерство в космоса и изкуствения интелект“.
Към момента остава неясно дали компанията на Мъск действително ще изстреля пълния брой от 1 милион апарата, при положение че в момента около Земята обикалят едва около 17 000 действащи спътника. Както отбелязва Ройтерс, сателитните оператори често заявяват значително по-висок таван от реалните си планове, за да си гарантират по-голяма гъвкавост при проектирането и развитието на системите. Показателен пример е другата мрежа на „СпейсЕкс“ – „Старлинк“ (Starlink), за която първоначално бе поискано разрешение за 42 000 сателита, а към днешна дата тя оперира с малко над 11 000 апарата в орбита.