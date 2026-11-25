Осем души, сред които петима общински съветници, са задържани по искане на Европейската прокуратура във връзка с разследване на предполагаема организирана престъпна група за измами с европейски средства, отпуснати на община Хасково. Това съобщиха от офиса на Европейската прокуратура в София.

Според разследващите предполагаемите злоупотреби може да са причинили щети на бюджета на Европейския съюз в размер на над 70 млн. евро.

Сред задържаните са петима представители на местната власт и трима представители на частни дружества. Извършени са претърсвания в сградата на общината, домовете на заподозрените и офисите на фирми.

При акцията са иззети златни монети, 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследването обхваща предполагаеми престъпления, започнали през 2021 г. и продължили по първоначални данни до настоящия момент.

Според Европейската прокуратура представители на публичната власт са участвали в организирането на процедури за изпълнение на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сред проектите са изграждане на дом за възрастни хора, център за изкуства и инсталиране на системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Разследващите подозират, че обществените поръчки са били възлагани на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите представители на публичната власт.

По този начин според събраните данни е възможно общински съветници да са участвали едновременно в процедури, свързани с публичното финансиране, и в управлението на фирми, получили поръчките.

Разследването продължава със съдействието на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

От Европейската прокуратура подчертават, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното с окончателна съдебна присъда.