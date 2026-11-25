Граждани се събраха на мирен протест пред сградата на Община Пловдив в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев. Демонстрацията премина под надслов "Заедно с Благо, срещу мафията" и беше организирана от "Продължаваме промяната" и "Демократи за силна България".

Протестиращите се обявиха в защита на демократичния избор на гражданите, върховенството на закона и основните права и свободи.

Според организаторите предсрочното прекратяване на мандата на Благомир Коцев не е само местен политически казус, а поставя въпроси за спазването на демократичните принципи в цялата страна.

"Отстраняването на Благомир Коцев не е посегателство върху неговата личност, а е посегателство върху демокрацията и правото на избор на всеки един от нас", заяви организаторът на протеста Тодор Токов.

"Ако останем безучастни, ставаме съучастници", допълни той.

Пред събралите се граждани говори и общинският съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Владимир Славенски.

Според него случващото се във Варна не е изолиран случай, а създава опасен прецедент за местното самоуправление.

Славенски определи отстраняването на Коцев като "преврат", който според него изкривява вота на варненци и създава сериозна несправедливост.

Участниците в демонстрацията издигнаха плакати с надписи "Радев, ТИМ олигарси ли са???" и "България не е собственост на мафията".

Припомняме, че на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствия от работа по време на задържането му през 2025 г.

Кметът вече обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Демонстрации в негова подкрепа се проведоха и във Варна и София, където граждани и представители на политически партии също изразиха несъгласието си с решението на избирателната комисия.