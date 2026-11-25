Новата архитектура на сигурността е от решаващо значение за бъдещето на континента и тя не може да бъде изградена без участието на Русия и Беларус. Това заявява беларуският президент Александър Лукашенко в пространно интервю за френското издание „Поан“. В него той подчертава географското и историческото значение на страната си, напомняйки, че в северния град Полоцк се намира географският център на Европа, а през беларуските земи са преминали както войските на Наполеон, така и епицентърът на Втората световна война.

Лукашенко разкрива, че поддържа постоянен диалог с френския си колега Еманюел Макрон, с когото обсъждат прагматично необходимостта от мир в Украйна. Според беларуския лидер изключването на Москва от разговорите за европейската сигурност е фатална заблуда. „Изхождайки от това, може да се стигне до трета световна война на нашия континент, както се е случвало в миналото. Или още по-лошо – до трета световна война, която би могла да доведе до ядрена конфронтация“, предупреждава той и отсича, че в Европа не може да има сигурност без Изтока.

По повод исканията на Москва от декември 2021 г. за връщане на НАТО към границите от 1997 г., Лукашенко обяснява, че в началото на всеки преговорен процес страните тръгват от максималистични позиции. Той обвинява Запада, че е нарушил гаранциите за сигурност, дадени при подписването на Меморандума от Будапеща през 1994 г., когато Украйна, Беларус и Казахстан се отказаха от ядрените си арсенали. По думите му Западът тогава е обещал икономическа подкрепа, липса на санкции и неразширяване на НАТО на изток, но впоследствие алиансът се е приближил до руските граници с приемането на Полша и балтийските републики. Според Лукашенко действията на Русия са единствено отговор на тези стъпки, но най-важното сега е страните да седнат на масата и да намерят компромис, който устройва всички.

Беларуският президент заявява, че европейските държави също трябва да участват в мирните преговори, като твърди, че е защитил тази позиция директно пред Владимир Путин веднага след разговорите в Абу Даби. Той отхвърля впечатленията, че Кремъл не желае европейско присъствие, и изразява оптимизъм за новия кръг от преговори. Запитан дали би се съгласил руските ядрени ракети да бъдат изтеглени от Беларус срещу реципрочни гаранции от Запада, Лукашенко отговаря, че в преговорите всичко е възможно: „Най-важното е да има мир. Какви оръжия, кой какво и откъде ще изтегли – това може би вече е същественият въпрос за постигането на този мир“.

Обяснявайки по-ранната си прогноза от конференцията в Минск, че конфликтът е към края си, Лукашенко подчертава, че войната е изтощила всички. „Украйна и Русия, които воюват помежду си, са уморени, но и вие, Европа, сте уморени. Ние също. На всички им дойде до гуша“, посочва той, допълвайки, че както елитите, така и обикновените хора вече очакват решение в близко бъдеще.

В интервюто беларуският държавен глава отделя специално внимание и на ролята на американския президент Доналд Тръмп, когото определя като човека, предотвратил трета световна война. Според Лукашенко по-нататъшните действия на Вашингтон ще зависят от това коя страна бави мирния процес: „Ако американците видят, че процесът се блокира от руска страна, те ще изпратят на Украйна пари и оръжия, както беше при Джо Байдън, и ще задействат държавите членки на НАТО. Но ако Америка види, че Зеленски е този, който спъва процеса, докато обикаля из Европа, тя повече няма да му даде нито оръжия, нито пари и ще окаже още по-силен натиск върху европейците“.