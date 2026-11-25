Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, съпругата му Уша Ванс и четирите им деца посетиха военновъздушната база „Райт-Патърсън“ в Охайо, където сервираха печена пуйка и обядваха с военнослужещи от американските ВВС по повод Деня на благодарността, съобщи Асошиейтед прес.

Семейството отбеляза празника в базата в Охайо, намираща се само на около 97 километра от дома им в Синсинати и в непосредствена близост до родния край на вицепрезидента.

Докато действащи военни и цивилни служители минаваха на опашка в столовата, Ванс ги разпитваше от кой щат са и им предлагаше избор между печена пуйка, телешки ребра или печена шунка. След това той подаваше чиниите на сина си Юън, който добавяше традиционните гарнитури – сладки картофи, грах, царевичен хляб и картофено пюре.

Визитата на семейство Ванс идва броени дни след като делегация от Охайо, водена от сенатора републиканец Бърни Морено – близък приятел и бивш колега на Ванс в Сената, призова администрацията на президента Доналд Тръмп да изгради Космическата академия на САЩ в близост до високотехнологичния комплекс „Райт-Патърсън“, припомня АП.