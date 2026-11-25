Протестът в София срещу предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев събра граждани и представители на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Пред ТАРАЛЕЖ участничка в демонстрацията заяви, че е излязла на улицата не толкова заради личността на Коцев, колкото заради начина, по който според нея се упражнява политическо влияние върху институциите.

"Защото съм против такива безобразия. Освен това имам близки във Варна, а самата аз съм от Варна", обясни жената пред ТАРАЛЕЖ.

Попитана дали участва в протеста заради самия Благомир Коцев, тя отговори отрицателно.

"Не, заради манипулациите, които се водят от някои партии, които набраха скорост през сегашното управление на "Прогресивна България"."

Протестиращата изрази убеждение, че групировката ТИМ продължава да има сериозно влияние върху управлението на морската столица. На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали вижда връзка между ТИМ и случващото се с Коцев, тя отговори категорично:

"Абсолютно. Управлява Варна."

Според нея институциите трябва да разгледат подробно случая, като окончателното решение принадлежи на съда.

Жената не очаква една демонстрация да доведе до незабавна промяна, но смята, че общественото недоволство трябва да продължи.

"Само с този протест евентуално не, но трябва да последват и други", заяви тя.

По време на демонстрацията Велислав Величков от "Продължаваме промяната" обяви пред събралите се, че Благомир Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов настоя законите да се прилагат еднакво към всички и разкритикува влиянието на местни икономически кръгове върху общинското управление.

Според него решението на Общинската избирателна комисия във Варна не е взето самостоятелно от членовете ѝ, а е резултат от предварително подготвени действия. Божанов призова прокуратурата да провери обстоятелствата около случая.

"Очакваме съдът да се произнесе и призоваваме Общинската избирателна комисия да спре да изпълнява чужди заповеди", заяви той.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също поиска съдът да отмени решението на ОИК и Благомир Коцев да бъде възстановен на поста.

"Настояваме съдът да отмени решението на ОИК, Благомир Коцев да се върне като кмет на Варна и ако трябва да има нов кмет, това да го решат гражданите, а не слуги на мафията", заяви Василев.

Той подчерта, че политическата формация застава зад Коцев, но решението кой да управлява Варна на следващите местни избори принадлежи на избирателите.

В края на изказването си Василев призова участниците да се присъединят към протеста "Нито една повече", посветен на борбата с насилието над жени. Двете демонстрации се обединиха пред Съдебната палата в София.

Припомняме, че на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствия от работа, свързани със задържането му през 2025 г.

Коцев обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение. Предстои съдът да се произнесе по оспорването.