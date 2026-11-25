На международния ден срещу насилието над жени в няколко града граждани излязоха на протест, предаде БТА. Проявите под надслов „Нито една повече!“ отбелязват 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието над жени, и се организират у нас на тази дата от 2020 година насам.

Протестиращи се събраха пред Съдебната палата в София. Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно". Движението в района е затворено.

Тази вечер в още пет града се провеждат протести и шествия против насилието над жени. "В България десетки жени губят живота си, само защото са жени", съобщават организаторите от колектив „Феминистки мобилизации“. Тревожната статистика сочи и че всяка трета млада жена на възраст между 18 и 29 години е преживяла насилие от партньор.

Проявите под надслов "Нито една повече!“ отбелязват 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието над жени, и се организират у нас на тази дата от 2020 година насам.

В столицата стотици граждани се събраха пред Съдебната палата по призив на колективите "Феминистки мобилизации“ и "ЛевФем“ с подкрепата на Българския фонд за жените и редица граждански активисти. Успоредно със София демонстрации бяха обявени в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и Трявна, а шествие се провежда и във Варна.

Тазгодишното издание на протеста бе посветено и на паметта на Евгения Владимирова, убита от съпруга си, чието тяло беше открито в куфар. Повод за острата реакция на организаторите стана окончателното решение на Върховния касационен съд от 26 октомври, с което присъдата на Орлин Владимиров беше намалена на 20 години затвор, а баща му беше оправдан за съучастие. От „Феминистки мобилизации“ определиха съдебния акт като „позорен“ и отбелязаха, че само от началото на тази година в медиите са станали известни поне 13 случая на убити жени.

Организаторите акцентират и върху сериозното разминаване в институционалните данни за проблема. По техни наблюдения за 2025 година сигналите за домашно насилие на телефон 112 отчитат спад, но в същото време регистрираните престъпления в условията на домашно насилие са нараснали с 15 процента спрямо предходната година. Именно затова протестиращите настояват за изграждането на единна официална статистика и информационна система, която да проследява всеки случай от подаването на сигнал до осигуряването на дългосрочна безопасност за пострадалите.

Участниците на акцията в Пловдив носят плакати с послания като „Нито една повече“, „Не е твоя вина“, „Мълчанието не е съгласие“ и „Жени, живот, свобода“. Те настояват за по-ефективна защита на пострадалите, работещи институции и реални мерки срещу насилието.

Варна се включи с два протеста - един под мотото "Нито една повече" (от 18 часа) и друг с посланието "Не над насилието над деца" (18.30 часа). Акциите се провеждат на площад "Независимост" и събраха стотици варненци.

Посланието на протестиращите в Бургас е насочено не само срещу физическото насилие, но и срещу всички форми на тормоз, заплахи и посегателства над жени. Участниците настояват темата да не остава встрани от обществения разговор, а сигналите за насилие да бъдат чувани и случаите да получават адекватна реакция.

Шествието в Стара Загора е организирано от седем неправителствени организации и клубове в града - Инър Уийл, Ротаракт, Зонта, фондация „Мисия Криле“ и сдружение „Самаряни“, а към нея се присъединиха и много граждани.