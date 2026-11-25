Бившият посланик на Сърбия в България Александър Църквеняков почина на 73-годишна възраст след продължително боледуване в Атина. Той оставя след себе си дългогодишна кариера в журналистиката, управлението на обществени медии и дипломацията.

Църквеняков е роден през 1953 г. в Белград. Завършва архитектура в Белградския университет през 1977 г., а впоследствие изучава и кибернетика във Факултета по организационни науки.

Професионалният му път в журналистиката започва в Радио Белград, където работи в популярното студентско предаване "Индекс 202". Между 1981 и 1990 г. е редактор на новините в Радио-телевизия Белград, а през 1991–1992 г. заема поста директор и главен редактор на Трети канал.

След падането на режима на Слободан Милошевич през 2000 г. Църквеняков става първият генерален директор на Радио-телевизията на Сърбия (РТС) в новия политически период.

Той ръководи обществената медия до 2004 г., като работи за възстановяването на нейната независимост и ограничаването на политическото влияние върху редакционната политика.

През 2009 г. тогавашният сръбски президент Борис Тадич го назначава за посланик на Сърбия в България.

По време на дипломатическия си мандат Църквеняков развива активни контакти с българските институции и работи за укрепването на отношенията между София и Белград.

В края на 2012 г. новият президент на Сърбия Томислав Николич го отзовава от поста. По-късно дипломатът разказва, че е бил принуден да напусне София в изключително кратък срок, без възможност да проведе традиционните прощални срещи.

През 2013 г. Александър Църквеняков е удостоен с българския орден "Мадарски конник" I степен за заслугите си към развитието на двустранните отношения.

След приключването на дипломатическата си кариера той продължава да се занимава с медийни и обществено-политически въпроси.

С кончината му Сърбия губи дългогодишен журналист, медиен ръководител и дипломат, оставил следа и в отношенията с България.