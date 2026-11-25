Бюджетът за 2027 г. е по-лош от миналогодишния, а правителството продължава да увеличава държавния дълг, без да насочва достатъчно средства към икономически растеж. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов пред Bulgaria ON AIR.

Той определи реакцията на Европейската комисия заради прекомерния бюджетен дефицит като безпрецедентна за България и предупреди, че страната може да бъде изправена пред нови санкции.

"25 млн. евро са много пари, те са сигнал. Няма гаранция, че това няма да бъде повторено като действие след шест месеца", посочи Христов.

Според него правителството е трябвало да представи по-убедителна средносрочна финансова рамка, която да отговори на изискванията на европейските институции.

Основните му критики са насочени към разходната част на бюджета, която според него остава прекомерно висока.

"За всички по малко, но от сърце. Това мога да кажа за този бюджет. Бюджетът можеше да бъде по-добър и те го знаят", заяви депутатът.

Той обвини управляващите, че не са изпълнили обещанието си да не увеличават данъците, както и че са предприели недостатъчни мерки за оптимизиране на публичната администрация.

Христов обърна внимание и на планираното ново задлъжняване.

По думите му при предвиден дълг от 8,6 млрд. евро и капиталови разходи от около 6 млрд. евро значителна част от заемните средства на практика ще бъде използвана за покриване на текущи бюджетни нужди.

"Ние не инвестираме в растеж на икономиката, инвестираме в текущи разходи – не е добре", предупреди той.

Депутатът разкритикува и предложението за еднократен данък върху свръхпечалбите. Според него облагането на банките може да доведе до повишаване на лихвите по кредитите, тъй като финансовите институции ще се опитат да компенсират допълнителната данъчна тежест.

Същевременно Христов изрази мнение, че "Лукойл" също е трябвало да попадне в обхвата на налога.

Той постави под съмнение и еднократния характер на данъка, като предупреди, че при продължаващи бюджетни затруднения подобна мярка може да бъде предложена отново.

От ГЕРБ-СДС настояват за различни решения, сред които временна корекция на ДДС върху горивата и компенсации за високите цени на електроенергията.

Според Христов поскъпването на горивата неизбежно се пренася върху останалите цени в икономиката и допринася за инфлацията и намаляването на покупателната способност.

В заключение депутатът призова държавата да ограничи увеличаването на дълга, тъй като с него нарастват и разходите за лихви.

Румен Христов заяви още, че е готов да се включи в граждански протести срещу финансовата политика на правителството, ако бъдат организирани такива демонстрации.