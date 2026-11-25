Народното събрание прие на първо четене държавния бюджет за 2027 г. със 126 гласа "за". Гласуването дойде след продължителни дебати между управляващите и опозицията за данъчната политика, бюджетния дефицит, държавния дълг и разпределението на публичните средства.

Проектобюджетът предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа, икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Очаква се държавният дълг да достигне 44,3 млрд. евро през следващата година.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев защити предложената финансова рамка, като подчерта, че тя е съобразена с процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България.

Той коментира и препоръката на Европейската комисия за налагане на санкция заради бюджетните отклонения през 2026 г.

"В препоръката на Европейската комисия няма и следа от липса на доверие", заяви Донев, като обясни, че подобни мерки имат дисциплиниращ характер.

Също така парламентът одобри на първо четене и бюджетите на ДОО и Здравната каса.

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за безстопанственост в особено големи размери на бившия председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски. Според държавното обвинение авансови плащания за строителството на автомагистрала „Хемус“ са нанесли на АПИ щети за 312 млн. лева с ДДС, или 260 млн. лева без ДДС.

Според прокуратурата плащанията са извършени в нарушение на законовите задължения на тогавашния ръководител на АПИ, както и на договора между агенцията и държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД.

В договора е съществувала изрична клауза, която забранява авансовите плащания. Впоследствие обаче е подписано допълнително споразумение, позволяващо превеждането на средствата.

"Ако парите са наредени през далечната 2020 година, разрешителното за лот 5 на автомагистрала "Хемус" е дадено в края на 2025 г., а за лот 6 – през 2026 г.", посочи Николаев.

Административният съд във Варна остави без движение делото по жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия от 23 ноември, на базата на което бяха прекратени кметските му пълномощия предсрочно.

Причината е, че жалбата не отговаря на определени законови изисквания.

Съдът е дал указания за отстраняване на пропуските в определен срок. Ако те не бъдат изпълнени, жалбата няма да бъде разгледана, а делото ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Протест в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев започна тази вечер пред сградата на общината. Демонстрацията е организирана от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" под надслов "Долу ръцете от демокрацията".

Недоволството е предизвикано от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на Коцев.

Организаторите определят решението като посегателство срещу демократичния избор на варненци и настояват да бъде зачетена волята на гражданите, избрали Коцев за кмет през 2023 г.

В София също се проведе протест на тази тема.

На международния ден срещу насилието над жени в няколко града граждани излязоха на протест, предаде БТА. Проявите под надслов „Нито една повече!“ отбелязват 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието над жени, и се организират у нас на тази дата от 2020 година насам.

Протестиращи се събраха пред Съдебната палата в София. Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно". Движението в района е затворено.

Тази вечер в още пет града се провеждат протести и шествия против насилието над жени. "В България десетки жени губят живота си, само защото са жени", съобщават организаторите от колектив „Феминистки мобилизации“. Тревожната статистика сочи и че всяка трета млада жена на възраст между 18 и 29 години е преживяла насилие от партньор.