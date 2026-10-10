Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО
БТА

Депутатът от ГЕРБ критикува действията на властите

България е трябвало още тази седмица да започне консултации в НАТО и разговори с Румъния и Турция за засилване на наблюдението и ранното предупреждение в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му първоначалната реакция на властите при операцията по издирване, спасяване и евакуация на единия кораб е била добра. Той обаче постави въпроса защо търсенето и спасяването на другия плавателен съд е приключило толкова бързо.

Гаджев изрази недоумение и от позицията на Министерството на транспорта, че няма да бъде извършено дълбоководно проучване на потъналия кораб, въпреки че това е сред заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него изследването трябва да се проведе възможно най-скоро, за да се установи дали има следи от атака.

„За всички е ясно чии са дроновете, но логично сега управляващите ще търсят някакви останки“, коментира депутатът. Той посочи, че съмненията трябва да бъдат проверени, особено след като по другия кораб не са открити следи от дронове.

Гаджев припомни, че България, Румъния и Турция са създали противоминна военноморска група с цел повишаване на сигурността в Черно море. Според него по-голямото военно присъствие и използването на средства за ранно предупреждение, включително авиационни способности, могат да гарантират свободното корабоплаване.

Депутатът разкритикува и позицията на българската държава, че при доказване на руска отговорност ще бъде изпратена дипломатическа нота. По думите му реакцията е трябвало да бъде по-категорична и да включва незабавни консултации в НАТО, както и координация с Румъния и Турция за засилване на наблюдението в региона.

Гаджев заяви, че присъствието на кораби на НАТО в района би възпрепятствало Русия и Украйна да рискуват изпращането на дронове в тази зона.

 
 
 

Още по темата

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Военен експерт: България няма достатъчно системи за защита от дронове в Черно море

Военен експерт: България няма достатъчно системи за защита от дронове в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, икономическата заплаха за България е сериозна

Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, икономическата заплаха за България е сериозна

Водещи

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 8 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 28 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 30 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 38 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 47 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 53 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа
„Желeзничарското" дерби остана без победител

„Желeзничарското" дерби остана без победител

  • Преди 2 часа
Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

  • Преди 3 часа