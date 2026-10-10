Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

България е трябвало още тази седмица да започне консултации в НАТО и разговори с Румъния и Турция за засилване на наблюдението и ранното предупреждение в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му първоначалната реакция на властите при операцията по издирване, спасяване и евакуация на единия кораб е била добра. Той обаче постави въпроса защо търсенето и спасяването на другия плавателен съд е приключило толкова бързо.

Гаджев изрази недоумение и от позицията на Министерството на транспорта, че няма да бъде извършено дълбоководно проучване на потъналия кораб, въпреки че това е сред заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него изследването трябва да се проведе възможно най-скоро, за да се установи дали има следи от атака.

„За всички е ясно чии са дроновете, но логично сега управляващите ще търсят някакви останки“, коментира депутатът. Той посочи, че съмненията трябва да бъдат проверени, особено след като по другия кораб не са открити следи от дронове.

Гаджев припомни, че България, Румъния и Турция са създали противоминна военноморска група с цел повишаване на сигурността в Черно море. Според него по-голямото военно присъствие и използването на средства за ранно предупреждение, включително авиационни способности, могат да гарантират свободното корабоплаване.

Депутатът разкритикува и позицията на българската държава, че при доказване на руска отговорност ще бъде изпратена дипломатическа нота. По думите му реакцията е трябвало да бъде по-категорична и да включва незабавни консултации в НАТО, както и координация с Румъния и Турция за засилване на наблюдението в региона.

Гаджев заяви, че присъствието на кораби на НАТО в района би възпрепятствало Русия и Украйна да рискуват изпращането на дронове в тази зона.