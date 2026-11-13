Закъснения в градския транспорт в София заради паднали дървета

Закъснения в градския транспорт има в София заради паднали дървета в следствие на силния вятър.

Жълт код е обявен за днес за София-град, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На таблата на много спирки в столицата е изписано, че поради паднали дървета има закъснения в разписанието на масовия градски транспорт.

Общо 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и три за повредени светофарни уредби са получени до момента в София заради силния вятър, съобщиха по-рано днес от Столичната община.

Няма данни за пострадали хора.

На терен работят осем екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип. Действията им се координират със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В Ямбол бе обявен червен код за опасно време. Оранжев код днес е в сила за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

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