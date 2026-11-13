Новини
Търси
Подкаст
Общество

Закъснения в градския транспорт в София заради паднали дървета

Закъснения в градския транспорт в София заради паднали дървета
БТА

Жълт код е обявен за днес за София-град

Закъснения в градския транспорт има в София заради паднали дървета в следствие на силния вятър.

Жълт код е обявен за днес за София-град, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На таблата на много спирки в столицата е изписано, че поради паднали дървета има закъснения в разписанието на масовия градски транспорт.

Общо 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и три за повредени светофарни уредби са получени до момента в София заради силния вятър, съобщиха по-рано днес от Столичната община.

Няма данни за пострадали хора.

На терен работят осем екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип. Действията им се координират със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В Ямбол бе обявен червен код за опасно време. Оранжев код днес е в сила за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

.

Още по темата

120 сигнала за паднали дървета са получени в София заради силния вятър

120 сигнала за паднали дървета са получени в София заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Обявиха бедствено положение във Враца заради ураганен вятър с пориви над 110 км/ч

Обявиха бедствено положение във Враца заради ураганен вятър с пориви над 110 км/ч

Оранжев и жълт код за силен вятър са обявени в страната

Оранжев и жълт код за силен вятър са обявени в страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

Водещи

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

  • Току-що
Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 3 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 17 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 19 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 28 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 31 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 38 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 46 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 51 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 52 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната