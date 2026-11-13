Франция отбелязва 11 години от атентатите в Париж, при които загинаха 132 души

Франция отбелязва днес 11-ата годишнина от атентатите в Париж от 13 ноември 2015 г., при които загинаха 132 души, а близо 500 бяха ранени, припомнят френски медии.

В Париж са организирани възпоменателни церемонии на всички места, които преди 11 години бяха атакувани от ислямисти - няколко заведения, концертната зала "Батаклан" и стадион "Стад дьо Франс" в Сен Дени. На тях ще присъстват новият кмет на Париж Еманюел Грегоар, представители на властите, близки на загиналите и оцелели при нападенията.

Вечерта почит към жертвите ще бъде отдадена в мемориалната градина на площад "Сен Жерве", открита миналата година по повод 10-ата годишнина от атентатите. Асоциацията "Живот за Париж" предлага възпоменанието там да бъде посветено на всички жертви на терористични нападения във Франция.

Градината е проектирана от френската компания "Вагон ландскейпинг" и е изградена на мястото на предишна асфалтирана площ пред църквата "Сен Жерве". Сред основните ѝ елементи е вековният бряст, известен като "Брястът на Сен Жерве" или "Брястът на правосъдието". В миналото под него са били произнасяни присъди, а днес дървото символизира възтържествуването на справедливостта.

Друг символичен елемент е маслиновото дърво, наречено "Маслиновото дръвче на мира", което олицетворява надеждата за мирно бъдеще във Франция и по света.

В градината са засадени цветя, храсти и дървета, част от които цъфтят през есента. Идеята е есенният цъфтеж да символизира, че споменът за загиналите на 13 ноември 2015 г. остава жив.

Пространството е разделено на шест тематични зони, които съответстват на шестте парижки района, в които се намират осемте места, атакувани от терористите. В тях са разположени гранитни блокове, напомнящи надгробни паметници, върху които са изписани имената на атакуваните места и жертвите.

Осветлението в градината е проектирано така, че вечер да създава усещане за множество вечни свещи в памет на загиналите.

Създателите на мемориала са избрали да не поставят акцент върху отделна атака. Според тях градината трябва да напомня, че терорът е засегнал с еднаква сила всички осем места, атакувани в Париж.

Пространството е замислено не само като място за възпоменание, но и като част от ежедневния живот на града - за разходки на възрастни хора, младежи и семейства, както и за служители в обедната им почивка. В градината са предвидени и места с вода и къщички за птици.

В края на 2029 г. или началото на 2030 г. се очаква в Париж да бъде открит Мемориален музей за жертвите на тероризма. Значителна част от експонатите ще бъде свързана с атентатите от 13 ноември 2015 г., като около 500 предмета са дарени от близки на жертвите, припомня Франс прес.

Атентатите от 13 ноември 2015 г. бяха кулминацията на поредица от терористични нападения, разтърсили Франция през същата година.

На 7 януари двама братя, вдъхновени от "Ал Каида", нападнаха редакцията на сатиричното издание "Шарли ебдо" и убиха 12 души. На следващия ден беше убита общинска полицайка, а на 9 януари терорист нападна еврейски супермаркет и уби четирима души. Тримата извършители на януарските атаки бяха ликвидирани при операции на специалните сили.

На 18 април 2015 г. 32-годишна жена беше убита на паркинг близо до Париж, а на 26 юни в Сен Кентен Фалавие беше обезглавен ръководител на френска компания. И при двата случая властите разглеждаха нападенията като терористични.

На 21 август въоръжен мароканец, заявил вярност към "Ислямска държава", се качи във влак от Амстердам за Париж. Той рани тежко пътник, преди да бъде обезвреден от други пътници, сред които двама американски военнослужещи.

Терористичните атаки продължиха и след 13 ноември. На 14 юли 2016 г. нападател се вряза с камион в множество на крайбрежната алея в Ница, като уби близо 90 души и рани над 450. По-късно във Франция бяха извършени и други нападения, свързвани с тероризъм.

11-ата годишнина от атентатите в Париж се отбелязва на фона на социално напрежение във Франция, породено от нарастващите разходи за живот и проблемите във френските училища, както и на фона на увеличаващи се хибридни заплахи в Европа.

Сред последните инциденти са кибератаки и бомбени заплахи срещу различни институции и обекти, включително медии, училища и самолети.

Двадесет дни преди годишнината въоръжен мъж откри стрелба от автомобил в Трап и Ла Верие в района на Париж. Един човек загина, а няколко бяха ранени, сред които 12-годишно момиче. Заподозреният беше задържан, като според разследването е избирал жертвите си заради етническия им произход и религията.

Така, 11 години след кървавия 13 ноември 2015 г., Франция отбелязва годишнината с възпоменания за жертвите и с послание, че паметта за тях трябва да бъде част от живота на обществото, а не единствено от неговата история.