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Велислав Величков, ПП: Криминалните случаи продължават да се преплитат с предизборната кампания

Велислав Величков, ПП: Криминалните случаи продължават да се преплитат с предизборната кампания
БТА

Депутатът от ПП призова прокуратурата, МВР и останалите институции да насочат по-сериозно внимание към Пловдив

"Криминалните случаи продължават да се преплитат с предизборната кампания, а убийството на Илиян Филипов в Пловдив и разследването му остават сред основните теми на политическите спорове".

Това коментира депутатът от „Продължаваме Промяната“ Велислав Величков пред БТВ. По думите му все още няма достатъчно отговори по ключови въпроси около престъплението. Той отбеляза, че оръжието не е открито, мотивът не е изяснен, а доказателствата срещу задържания Славчо Мегеров са предимно косвени

„Прокуратурата за пореден път затваря всички версии до една на втория ден от разследването“.

Депутатът постави под въпрос и версията, че убийството е свързано с т.нар. „черно тото“. Според него тя се е превърнала в основна едва на по-късен етап. 

„Когато кажеш, че има черно тото, трябва да посочиш някакви пари, някакви конкретни футболни мачове, в които това се е случвало“.

Величков припомни, че задържаният има криминално минало и множество регистрации и присъди. Според него трябва да бъде проверено дали е бил под оперативно наблюдение и какви са били контактите му с хора от сенчестия бизнес в Пловдив.  

„Подобен тип деяния не се извършват самостоятелно и винаги се извършват в нечия споделена полза“.

Величков призова да бъдат проверени всички възможни версии, включително евентуална връзка с публичния конфликт между влиятелни бизнес фигури в Пловдив. 

Той припомни, че преди смъртта си Илиян Филипов е отправял публични твърдения за заплахи срещу него. Според депутата тези сигнали също заслужават внимание от страна на разследващите органи.  

„Още повече при известния публичен конфликт между две от най-влиятелните бизнес фигури в Пловдив“.

По думите му в града има преплитане между законния и сенчестия бизнес, както и политически зависимости. Той призова прокуратурата, МВР и останалите институции да насочат по-сериозно внимание към Пловдив. 

Величков постави въпрос и за участието на ДАНС в разследването на убийството. По думите му министърът на вътрешните работи е потвърдил, че представители на агенцията са били част от щаба, работещ по случая.  

„С каква компетентност и защо ДАНС участва в това разследване, ако говорим за единично криминално убийство?“.

Той заяви, че ще следи развитието на разследването и при липса на достатъчно яснота ще постави отново въпроса пред министъра на вътрешните работи.  

Величков коментира и акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив. Той я определи като прекалено демонстративна и посочи, че действията на полицията са затруднили работата на медицинския персонал и достъпа на пациенти. 

„Нещата трябва да се правят тихо. При нас нещата се правят шумно и след това обикновено няма някакъв резултат“.

В края на разговора депутатът коментира и процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.  

Според него именно независим и професионален ВСС е необходим, за да се гарантира, че разследванията няма да бъдат „потулвани“ или използвани като инструмент в политически кампании. 

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