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Тяло на кандидат за кмет е открито в гараж

Тяло на кандидат за кмет е открито в гараж
ФБ/Борислав Павлов

42-годишният мъж беше един от тримата кандидати за кмет на частичните избори на 18 октомври

Кандидатът за кмет на пазарджишкото село Мало Конаре Дончо Цървуланов е открит мъртъв в гараж само 11 дни преди частичните избори за кмет на населеното място. Информацията беше потвърдена от полицията.

Сигналът е подаден на телефон 112 от жител на селото, който съобщил, че е открил свой приятел починал в гараж. На място са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик, които са установили смъртта на 42-годишния мъж.

Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар. По първоначални данни по тялото няма следи от насилие, а точната причина за смъртта трябва да бъде установена след аутопсия.

По случая е започнато разследване.

Цървуланов беше регистриран като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, за частичните избори на 18 октомври. За кметския пост са регистрирани общо трима кандидати.

Той спечели предходния частичен вот за кмет на Мало Конаре по-рано тази година, но впоследствие правомощията му бяха прекратени заради незаличено в законовия срок участие в търговско дружество. Това доведе до насрочването на новите избори през октомври.

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