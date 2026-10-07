Кметът на Измир, бастион на опозицията, премина в партията на Ердоган

Кметът на Измир - третия по големина град в Турция и исторически бастион на светската опозиция, се присъедини към управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP) на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщава Ройтерс. С този ход управляващите получават контрол над кметството на мегаполиса, който никога досега не са успявали да спечелят чрез гласуване на избори.

Джемил Тугай, който бе избран на поста през 2024 г. като кандидат на основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP), преди да я напусне през юни, официално прие партийния знак на AKP по време на церемония в Анкара, водена лично от Ердоган. На местните избори през март 2024 г. Тугай спечели вота с 49% подкрепа срещу 37% за представителя на правителствената партия. Преминаването му е ключова символична победа за Ердоган в западния крайбрежен регион, разглеждан като сърцето на социалдемократическата опозиция в страната.

Този случай обаче не е изолиран, а е част от вълна от политически трансфери. Само през последните дни общо девет опозиционни кметове и шестима общински съветници преминаха официално към лагера на управляващите. Сред тях са петима градоначалници, избрани първоначално от листата на CHP - Вахап Акай (Черкезкьой), Онур Емрах Йълдъз (Чигли), Халил Йозтюрк (Елмалъ), Гьорбил Йозджан (Шенкая) и Айдън Динчер (Мармара), като към тях се присъединиха и представители на формациите „Ново благоденствие“ и „Добра партия“.

Преди това, през август миналата година, знаков преход направи и кметицата на Айдин - Йозлем Черчиоглу. По данни на медиите в страната, общо 44 кметове, избрани първоначално под флага на опозицията, вече са сменили партийната си принадлежност в полза на AKP.

Тези събития се развиват на фона на безпрецедентен съдебен натиск върху опозиционните общини. Десетки кметове, сред които и основният политически съперник на Ердоган - кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, както и кметът на Мерсин - Вахап Сечер, се намират в затвора или са отстранени в очакване на съдебни процеси по разследвания за корупция и злоупотреби. Опозиционните лидери остро критикуват тези действия, като заявяват, че обвиненията са политически мотивирани и целят чрез натиск от страна на правосъдната система да принудят местните избраници да сменят лагера или да преотстъпят спечелените от тях общини на властта, обяснява ТАРАЛЕЖ.