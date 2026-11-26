Отборът на Хулио Веласкес влиза в срещата със седем точки от първите четири кръга. В предишния си мач от турнира “сините” победиха Ягелония с 1:0, а при гостуванията си в основната фаза все още нямат загуба.

Марсилия има три точки след победата си над Байер Леверкузен. Тимът на Брюно Женезио ще търси нов успех в Европа, след като през уикенда загуби с 2:3 от Льо Ман в Лига 1 въпреки аванса си от два гола.

Срещата е тази вечер, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром” в Марсилия и ще бъде предавана пряко по MAX Sport 3.

Студио “Футбол” по канала започва в 19:00 часа, 45 минути преди първия съдийски сигнал.

Левски спечели последния официален мач между двата отбора. През декември 2005 г. “сините” победиха Марсилия с 1:0 в София с гол на Христо Йовов. Този път отборът на Веласкес ще търси точки пред публиката на “Велодром”.