Теодор Иванов се завръща в групата на ЦСКА за мача с Трабзонспор
Маркус Гиздол определи 23-ма футболисти за двубоя от Лигата на конференциите. Лео Перейра и Бари Котър остават извън състава
ЦСКА обяви групата си за домакинството на Трабзонспор от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е тази вечер, 26 ноември, от 22:00 часа и ще бъде първият европейски мач на стадион “Българска армия” след обновяването му.
Сред избраниците на Маркус Гиздол се завръща Теодор Иванов. Един от капитаните на “червените” доскоро се възстановяваше от контузия, но в сряда тренира с отбора. Лео Перейра остава извън групата заради дълготрайна травма, а Бари Котър не е картотекиран за турнира.
Групата на ЦСКА:
- Вратари - 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов.
- Защитници - 2. Пастор, 3. Тамиму Уору, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 17. Анхело Мартино.
- Халфове - 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 94. Исак Соле, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 11. Мохамед Брахими.
- Нападатели - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.