ЦСКА обяви групата си за домакинството на Трабзонспор от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е тази вечер, 26 ноември, от 22:00 часа и ще бъде първият европейски мач на стадион “Българска армия” след обновяването му.

Сред избраниците на Маркус Гиздол се завръща Теодор Иванов. Един от капитаните на “червените” доскоро се възстановяваше от контузия, но в сряда тренира с отбора. Лео Перейра остава извън групата заради дълготрайна травма, а Бари Котър не е картотекиран за турнира.

Групата на ЦСКА: