Незаконно притежавани 288 хил. евро са отнети от бивш главен секретар на Агенцията за българите в чужбина
Съдът не допуска обжалване на ответника и решението влиза окончателно в сила
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането в полза на държавата на парични средства в размер на 288 031,01 евро (563 339,70 лева), открити в банков сейф на бивши главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Това съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).
Съдът не допуска касационно обжалване по жалбата на ответника, с което решението за отнемане на сумата влиза окончателно в сила., информира dir.bg.
Определението на върховните магистрати е влязло в сила на 19 ноември.