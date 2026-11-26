Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането в полза на държавата на парични средства в размер на 288 031,01 евро (563 339,70 лева), открити в банков сейф на бивши главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Това съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

Съдът не допуска касационно обжалване по жалбата на ответника, с което решението за отнемане на сумата влиза окончателно в сила., информира dir.bg.

Определението на върховните магистрати е влязло в сила на 19 ноември.