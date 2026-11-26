Социалното разслоение, мизерията, реалността в селата, далеч от столицата - всичко това е описано в един кратък текст от журналиста Милен Димов. Той разказва за децата в едно селско училище - едното няма обувки, другото - баня, третото не е слагало залък в уста от дни. България 2026 г. Това е текстът на Милен Димов, публикуваме без редакторска намеса: Eто за какво трябва да протестираме. Умишлено няма да споменавам имена и локация, защото това не е частен случай, а го има навсякъде по селата.

Едно обикновено българско село. Едно училище, оборудвано с всичко необходимо. Един мотивиран за работа директор.

Над 85% от децата са от ромски произход. Няма лошо. Даже е похвално, че са в училището. Вероятно предполагате колко по-трудно се работи с тези деца в сравнение с така наречените "българчета". Всъщност и едните и другите са българчета, а и виждате какви ги вършат и тия с по-светъл цвят на кожата. Но се работи трудно, не защото са по-глупави, а защото повечето от тях са нямали шанса да се родят на друго място.

Говорим си с директорката. Разказва ни няколко истории, които кажи речи са ежедневие при тях:

Гледам дете, което не изглежда добре. Пребледняло, свито. Питам го лошо ли му е, болно ли е. И разбирам, че от три дни не е яло нищо! Веднага му носим храна. Не може да спре да яде!

Друго дете постоянно е изолирано от останалите. Около него смърди. Не е къпано от месеци. Медиаторът (от ромски произход) го вкарва в банята, къпе го, сресва го, изхвърля старите и му дава нови дрехи. Детето е на върха на щастието!

Трето куца. Питаме какво се е случило. Обувките му са два номера по-малки. Единият му крак кърви, не може да стъпва! Отиваме и купуваме обувки. Лекуваме го.

Дете в четвърти клас заявява, че напуска училище, защото ще го омъжват! Вдигаме глас до Бога! Хукваме по институции. Нищо не можем да направим. Родителите на момчето подписали документи, че стават попечители на момичето, защото родителите му не били в България.

Такива неща ни разказва директорката. И много други. Реално в училището има безплатен магазин за дрехи, наличност с храна, обществена баня и какво ли още не. Всичко това осигурено от хората, които работят там. Извън рамките на служителите им задължения.

Тези хора са живи мисионери, които удържат фронта въпреки всичко! А в същото това време, някои канцеларски плъхове от топлите си кабинети им набиват конско ЗАЩО училището нямало по-високи резултати!!!

БЕЗОБРАЗНО!!!

Но разбирам, че в България реално има четири Българии: - тази на богопомазаните - тази от нашия балон - тази, в която всеки се оправя както знае - тази, в която децата просто оцеляват физически

И да ви кажа. Четвъртата България не е никак малка. В нея има над 100 000 деца от ромски произход. Те също са нашето бъдеще. И стават все повече и повече. Такова бъдеще ли искаме?