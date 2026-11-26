Люка Шевалие е готов да напусне Пари Сен Жермен през зимния трансферен прозорец заради липсата на игрово време, съобщава френският вестник “Екип”. 25-годишният вратар не е играл в официален мач от 23 януари, а оттогава Матвей Сафонов се утвърди като титуляр за парижани.

Според изданието Шевалие възнамерява да обсъди бъдещето си със старши треньора Луис Енрике и с Луиш Кампош, който отговаря за спортно-техническите въпроси в клуба. Французинът иска да играе редовно и разглежда както възможността за преотстъпване, така и за постоянен трансфер.

ПСЖ е склонен да се раздели с Шевалие през зимата, но само ако успее да привлече друг вратар на негово място.