Президентът на българската федерация по баскетбол говори пред медиите след успеха с 87:84 над Дания. Той сподели, че голямата победа е пълната "Арена София".

"Днес голямата победа е пълната зала. Беше голямо предизвикателство. Трябва да благодарим на Никола Рашков, който пръв повярва в тази кауза. Запази залата, размести програмата на всички фолк певци, за да може да сме домакини, както и на целия екип, който положи много усилия. Смятам, че следващия път ще бъде още по-успешно", започна Папазов.

Той говори и за Александър Везенков. "Това е най-големият играч на България. С днешния мач се разсеяха всякакви съмнения около това, че София заслужава да бъде домакин. Да, софийският баскетбол в лицето на Левски и ЦСКА не е в такова състояние, че да привлича повече интерес. Повече от ясно е, че Саша Везенков е най-големият мотиватор. Да не забравяме, че на гърба на нашия мач има футболен двубой – Левски в Марсилия, след минути започва ЦСКА срещу Трабзонспор. Успяхме в най-трудната среда да направим този мач".

"Имах някакви притеснения вчера, защото целият фокус беше насочен в това как да направим организация, за да бъде залата пълна. Бях убеден, че тази енергия, която изцяло се насочва върху организацията на мача, няма как да не се отрази като психология върху нашите играчи. Затова в един момент, когато мачът стана равен, и умората, която има в Сашо..."

"Организацията на всеки един двубой е предизвикателство. Ники размести програмата на всички фолк певци. Мисля, че иска да размести и Европейско или Световно по фигурно пързаляне. Смятам, че за да бъде възроден българският баскетбол, докато Саша Везенков години наред е най-добрият европейски играч, трябва да обиколим големите градове на България, за да може да се използваме максимално от това качество, което притежаваме в негово лице", завърши Папазов.