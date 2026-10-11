Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

От началото на годината в акваторията на Черно море са били нападнати над 460 кораба. Това съобщи пред бТВ Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на „Прогресивна България“.

„Все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките в Черно море. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не можем да си позволим да боравим с предположения“, коментира Витанов.

Той допълни, че подобно поведение на властите не бива да се определя като слабост или нерешителност.

„Продължаваме да твърдим, че работната хипотеза е, че най-вероятно става дума за руски удари. В крайна сметка обаче се обръщаме за подкрепа и към нашите партньорски служби, включително румънските, турските и тези на НАТО, за да можем заедно да установим кой стои зад атаките и да бъдем абсолютно убедени в това, тъй като все още нямаме доказателства“, разясни той.

Депутатът поясни, че България активно събира материали, които по недвусмислен начин да потвърдят евентуална руска следа. Според него за момента държавата не разполага с необходимите веществени доказателства, каквито най-често се явяват отломките от морски дронове или безпилотни летателни апарати.

„Искам да отбележа, че случилото се не е атака срещу България, защото става дума за инцидент на доста мили извън териториалните ни води. Ако погледнете Черно море, ще видите, че там практически няма място, което да не попада в нечия изключителна икономическа зона“, отбеляза Витанов.

Позовавайки се на наличните разузнавателни данни, той посочи, че огромен брой от регистрираните над 460 нападения са се случили през изминалите няколко месеца. Витанов разкри важен детайл: „Корабите са атакувани и от двете страни - и от украинци, и от руснаци“.

Народният представител допълни, че няма право да разкрива класифицирана информация от проведеното заседание на Консултативния съвет, но обобщи, че броят на плавателните съдове, поразени от украинска страна, е малко по-голям, което според него е напълно логично в текущата ситуация.

„Много често не се отправят обвинения към една или друга държава, когато няма неоспорими доказателства. Мисля, че в почти всички случаи ситуацията е такава“, обобщи в заключение Петър Витанов.