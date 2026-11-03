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Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват за битовите потребители до 1 юли 2027 г.

Пеканов: Токът и парното няма да поскъпват за битовите потребители до 1 юли 2027 г.

Вицепремиерът обясни, че цената на природния газ в България остава с около 40% по-ниска от тази на европейските борси

Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се повишават до 1 юли 2027 г. Това увери вицепремиерът Атанас Пеканов, като потвърди ангажимента, обявен от премиера Румен Радев миналата седмица.

По думите му поскъпването на природния газ се дължи на тенденциите на международните пазари, като само през последния месец цената му на европейските борси е нараснала с 30%, а за последните три месеца увеличението достига 80%.

„Както каза премиерът Радев миналата седмица, за крайните потребители няма да има поскъпване нито на тока, нито на парното до 1 юли догодина. КЕВР е независим регулаторен орган и истерията на опозицията, че ние трябва да се намесим и да му кажем да увеличи по-малко цените на газа, е според мен неправилна“, заяви Пеканов.

Той подчерта, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране следват пазарните тенденции и правителството не може да се намесва в работата на независимия регулатор.

Въпреки значителното поскъпване на международните пазари цената на природния газ в България остава с около 40% по-ниска от тази на европейските борси. Утвърдената вчера цена е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските пазари тя достига 95 евро.

Вицепремиерът коментира и мерките за подкрепа на бизнеса заради високите енергийни разходи. По думите му вече действат две програми, насочени към енергоинтензивните предприятия, както и една по-обща програма за подпомагане.

Тази седмица Министерството на енергетиката ще проведе среща с представители на бизнеса, на която ще бъдат обсъдени възможности за подобряване на компенсационните механизми и ускоряване на изплащането на средствата.

„Чрез различните мерки за подпомагане се опитваме да помогнем на бизнеса, така че това да не стигне до крайните цени, които те предлагат, и съответно до цените на производство. Ако има нужда от оптимизация на мерките, Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса“, посочи Пеканов.

Той допълни, че предложенията ще бъдат разгледани още тази седмица, като специално внимание ще бъде отделено на възможностите компенсациите да достигат по-бързо до предприятията.

По отношение на държавния бюджет вицепремиерът съобщи, че разговорите с Европейската комисия по отделни въпроси продължават. Пеканов потвърди, че правителството планира да представи проектобюджета в петък.

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