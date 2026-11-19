Северна Македония сама задържа процеса си на европейска интеграция, тъй като не изпълнява условието за промени в Конституцията. Това заяви генералният директор на Европейската комисия по разширяването и източното съседство Герт Ян Копман в интервю за Атлантическия съвет, дадено в рамките на подготовката на доклада за разширяването на ЕС за 2026 г, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ от Брюксел.

„Блокадата не е в Съвета. Блокадата е в самата страна. Страната знае точно какво трябва да направи, за да започне преговори, а това по същество е промяна на Конституцията“, заяви Копман пред журналиста Илва Таре.

Изказването му е особено категорично на фона на продължаващите спорове между София и Скопие за европейската интеграция на Северна Македония. Копман обаче изрично подчерта, че става дума не просто за българско изискване, а за позиция на Европейския съюз, заложена в заключенията на Съвета.

Конституционните промени са условието за начало на преговорите

В разговора журналистът постави въпроса дали Европейската комисия може да направи нещо, за да преодолее безизходицата около европейския път на Северна Македония.

Копман отхвърли тезата, че блокадата се намира в Съвета на ЕС, и посочи, че отговорността за следващата стъпка е на македонските власти.

„Това не е само български въпрос. Това е позицията на ЕС. Това е част от заключенията на Съвета. Страната трябва също така да приеме пътни карти и план за действие за малцинствата. Предприети са стъпки в тази посока, въпреки че може би не всичко е напълно завършено. Но без конституционни изменения процесът просто няма да продължи напред“, заяви европейският представител.

Той призна, че Северна Македония има дълга история на разочарования по пътя към ЕС и че през годините са възниквали редица двустранни спорове. Въпреки това според него настоящото условие е ясно и зависи от политическото решение на Скопие.

„Страната не е блокирана от никоя държава членка. Тя е блокирана, защото досега не иска да направи това, което знае, че е необходимо. Трябва да сме наясно с това“, подчерта Копман.

На директния въпрос дали топката е в полето на Скопие, той отговори категорично: „Абсолютно“.

Брюксел признава напредъка на Македония, но няма движение в преговорите

Копман отбеляза, че Северна Македония е показала добър административен капацитет и е постигнала значителен напредък по реформите, свързани с Плана за растеж на ЕС.

Според него това доказва, че страната може да изпълнява трудни реформи, когато има необходимата политическа воля.

Проблемът е, че през 2026 г. няма напредък в преговорния процес с ЕС.

„Сега е важно да се отнесем сериозно към конституционните промени и ще работим със страната и с всички наши държави членки, за да осигурим доверие в процеса“, заяви европейският представител.

Той допълни, че никой не може и не иска да принуди Северна Македония да предприеме действия, за които не е политически готова. Решението е суверенно, но необходимите стъпки са ясно определени.

Мицковски и Силяновска поставят различен акцент след срещите в Брюксел

Изказванията на Копман идват след срещите му с висши представители на македонската държава.

На 3 ноември той разговаря с президента Гордана Силяновска-Давкова, а на 11 ноември – с премиера Християн Мицковски.

В официалните съобщения от македонска страна акцентът беше поставен върху необходимостта от предвидим европейски процес, ясни критерии и напредък, основан на реформите, без двустранни блокади.

След срещата с Копман Мицковски заяви, че ангажиментът на правителството за членство в ЕС е ясен и че страната заслужава европейско бъдеще, основано на принципни отношения и защита на националните интереси.

В тези публични послания обаче не беше изведена категоричната оценка на Копман, че непосредствената пречка пред започването на преговорите е липсата на конституционни промени.

ЕС вижда възможност за напредък и при Северна Македония, и при Сърбия

В интервюто Копман коментира и перспективите за разширяването на ЕС през 2027 г., включително ситуацията в Сърбия.

Според него политическите промени в Белград могат да създадат възможност за рестартиране на диалога с Брюксел, но остават нерешени въпроси, свързани с външната политика, сигурността и отношенията с Косово.

По отношение на Северна Македония той посочи, че през 2026 г. няма напредък в преговорите, но през следващата година ситуацията може да се промени.

„Напълно е възможно и двете страни да получат пътни карти. И двете имат силен административен капацитет да продължат напред бързо, ако желаят. Така че всичко е отворено“, заяви Копман.

Посланието на Брюксел е ясно: европейската перспектива на Северна Македония остава отворена, но следващата решаваща стъпка е в ръцете на македонските власти. Без промени в Конституцията, включващи вписването на българите и другите посочени общности, преговорите за членство няма да могат да продължат.