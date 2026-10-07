Слънчево и топло време утре със слани на места в страната

Предимно ясно ще бъде времето през нощта, с лек южен вятър. Във високите западни полета и котловините минималните температури ще се понижат до 0°-1°, като на места при тихо време са възможни слани. По Черноморието минималните температури ще бъдат 12°-14°, а в София - около 6°.

През утрешния ден ще се задържи предимно слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще бъде слаб, от юг-югозапад, а температурите ще продължат да се повишават. Максималните стойности ще бъдат между 25° и 30°, а в София - около 26°.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен запад-югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 19°, а на 2000 метра - около 12°.

По българското Черноморие ще бъде слънчево, с умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще достигнат 21°-23°. Температурата на морската вода ще бъде 19°-20°, а вълнението - до 3 бала.