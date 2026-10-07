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Почитаме св. Сергий и св. Вакх: Денят, който вещае каква ще е зимата

Почитаме св. Сергий и св. Вакх: Денят, който вещае каква ще е зимата
pixabay

Народните поверия свързват 7 октомври с предсказания за зимата, здравето и късмета, както и с подготовката на дома за студените месеци

На 7 октомври православната църква почита паметта на светите мъченици Сергий и Вакх. Празничният ден е свързан с различни народни обичаи и поверия, както и с редица забрани, спазвани от вярващите.

Родени в Персия или Месопотамия (различни източници посочват региони на съвременния Иран и Ирак), Сергий и Вакх са свидетелство за разпространението на християнството в източните територии на Римската империя. Произхождащи от благороднически род, двамата приемат християнството още в младостта си.

По време на преследването на християните (ок. III-IV век) Сергий и Вакх са изправени пред римските власти. Те отказали да се отрекат от вярата си и да се поклонят на езически богове, оставайки верни на Христос. Описани като мъченици, двамата претърпели страдания и смърт, включващи изгаряне, разпятие и мъчения до смърт. Като място на мъченичеството им се посочват Месопотамия или Сирия.

Предците ни са наблюдавали природата на този ден, за да предскажат какво време предстои през есента и зимата. Гъстата мъгла и обилната сутрешна роса се приемали като знак за снежна и студена зима, а отлетелите вече лястовици и чучулиги - за предстоящи силни студове. Облачното време пък се тълкувало като предвестник на топла и дъждовна есен.

Сред поверията за празника е и забраната да се оплаквате от живота или съдбата си. Вярва се, че по този начин може да „подарите“ късмета и здравето си. Според обичая в празничния ден трябва да носите поне един нов елемент от облеклото, който символизира обновлението и предпазването от болести.

В миналото този ден е бил свързан и с подготовката на дома за зимата - хората започвали да палят печките. Смятало се, че когато излиза от дома си, човек трябва да вземе нещо ново със себе си, дори малък предмет като кърпичка. Според поверието това носи здраве и предпазва от проблеми.

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