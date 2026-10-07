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Небето на 7 октомври: от слана около нулата до почти летни 28 градуса

Небето на 7 октомври: от слана около нулата до почти летни 28 градуса

Сряда започва студено в котловините, но следобед температурите скачат до 23–28 градуса; валежи не се очакват, а в София ще бъде около 24 градуса

7 октомври ще донесе един от най-големите температурни контрасти от началото на есента – около нулата по изгрев в част от котловините и до 28 градуса следобед. През по-голямата част от деня над страната ще преобладава слънчево време, но от запад-северозапад постепенно ще се увеличава високата облачност.

Към сутрешната проверка НИМХ не е обявил действащ предупредителен цветови код за страната за 7 октомври. В отделни котловини обаче продължава да има условия за слана, без това да е основание да се говори за официално предупреждение.

Минималните температури са предимно между 3° и 8°, но на места във високите западни полета и котловините се понижават до около 0°. По Черноморието сутрешните стойности са значително по-високи – до 13°–14°, а в София – около 6°.

Слънце и рязко затопляне

През по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево и сухо. Над Западна и Централна България високата облачност постепенно ще се увеличава и вплътнява, но валежи не се очакват.

В западната половина на страната ще бъде почти тихо. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще се повишат до 23°–28°, като най-топло ще бъде в низините и части от вътрешността на страната.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще се доближи до средните стойности за октомври.

София – около 6 сутринта и 24 градуса следобед

В София денят започва хладно, с температура около 6°.

През деня ще преобладава слънчево време, по-късно с увеличение на високата облачност. Валежи не се очакват, вятърът ще остане слаб, а максималната температура ще достигне около 24°.

По Черноморието – до 24 градуса и спокойно море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Следобед от север високата облачност постепенно ще се увеличава.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°, а температурата на морската вода – 19°–20°.

Вълнението ще остане слабо – 1–2 бала.

В планините – слънчево и необичайно меко

В планините ще бъде предимно слънчево и сухо. Ще духа слаб североизточен вятър, а в масивите на Западна България временно ще се ориентира от северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 11°.

Топлото време остава, промяна се очертава към уикенда

В четвъртък и петък температурите ще останат високи за началото на октомври. Ще има много слънчеви часове, но облачността постепенно ще се увеличава, като вероятността за валежи първоначално ще остане малка.

Към събота се очертава промяна на времето – повече облаци, усилване на северозападния вятър и постепенно понижение на температурите. На места ще се повиши и вероятността за валежи. Детайлите за преминаването на фронта ще се уточняват с наближаването му.

7 октомври ще бъде ден на почти летен следобед след есенно студено утро – от температури около нулата и локална слана в котловините до 28 градуса, много слънце и без валежи в страната.

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