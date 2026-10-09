Небето на 9 октомври: до 30 градуса преди дъждовния обрат през уикенда
Петък носи почти летни температури и много слънце, но от запад облаците постепенно ще се увеличават; в София се очакват около 26 градуса, а в неделя започва осезаемо захлаждане
Петък, 9 октомври, ще бъде поредният необичайно топъл ден за сезона, с максимални температури между 25° и 30°, но и с първи признаци за предстояща промяна на времето. Над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, докато от запад облачността постепенно ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в западните райони ще превали слаб дъжд.
Минималните температури тази сутрин са предимно между 8° и 13°, като в отделни райони на Западна и Централна България са малко по-ниски. В София се очакват около 8°, а следобед термометрите ще показват стойности, по-характерни за края на лятото.
Без предупредителни кодове за опасно време
Според публикуваната към момента информация на НИМХ за 9 октомври няма обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.
Очакваните локални превалявания в Западна България са част от прогнозата за постепенно увеличение на облачността и не представляват самостоятелно основание за обявяване на цветови код.
Слънце в по-голямата част от страната, слаб дъжд на запад
През деня времето ще остане предимно слънчево в Централна и Източна България. В западните райони облачността постепенно ще се увеличава и на отделни места следобед ще превали слаб дъжд.
Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, докато в Югоизточна България ще се запази южният и югозападният вятър.
Максималните температури ще достигнат 25°–30°, като най-топло ще бъде в низините и части от Източна България.
Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близо до средното за октомври.
София – около 26 градуса, облаците се увеличават следобед
В София денят започва с температура около 8° и разкъсана облачност.
През първата половина на деня ще има много слънчеви часове, но следобед облаците ще се увеличават. Към края на деня не е изключен слаб краткотраен дъжд.
Максималната температура в столицата ще бъде около 26°, а вятърът ще остане слаб до умерен.
По Черноморието – слънце, до 26 градуса и умерено вълнение
По Черноморието ще бъде предимно слънчево и без очаквани валежи.
Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток и временно ще се усили до умерен.
Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°, температурата на морската вода е 19°–20°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.
В планините – слънчево начало, превалявания към вечерта
В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността постепенно ще се увеличава.
До вечерта на отделни места в масивите на Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 13°.
През почивните дни идват дъжд и захлаждане
В събота, 10 октомври, облачността ще се увеличава и на места ще има превалявания, главно в западната половина на страната и планинските райони. В Източна България ще остане по-топло, с повече слънчеви часове. Дневните температури все още ще бъдат сравнително високи, но постепенно ще започнат да се понижават.
По-съществената промяна се очаква в неделя, 11 октомври, когато валежите ще обхванат повече райони, първоначално в Западна и Централна България, а впоследствие и на изток.
С усилване на северозападния вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат осезаемо. В районите с по-продължителни валежи дневните стойности могат да останат около 15°–20°, докато в източните части на страната ще бъде по-топло.
В началото на следващата седмица захлаждането ще продължи. Очакват се по-ниски дневни температури и променлива облачност, с вероятност за нови валежи. Към вторник максималните стойности в голяма част от страната ще бъдат предимно между 15° и 20°.
9 октомври ще бъде един от последните почти летни дни от настоящия топъл период, с температури до 30 градуса и много слънце. През почивните дни обаче есента постепенно ще поеме инициативата с повече облаци, дъжд и осезаемо захлаждане.