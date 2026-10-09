Небето на 9 октомври: до 30 градуса преди дъждовния обрат през уикенда

Петък, 9 октомври, ще бъде поредният необичайно топъл ден за сезона, с максимални температури между 25° и 30°, но и с първи признаци за предстояща промяна на времето. Над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, докато от запад облачността постепенно ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в западните райони ще превали слаб дъжд.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 8° и 13°, като в отделни райони на Западна и Централна България са малко по-ниски. В София се очакват около 8°, а следобед термометрите ще показват стойности, по-характерни за края на лятото.

Без предупредителни кодове за опасно време

Според публикуваната към момента информация на НИМХ за 9 октомври няма обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

Очакваните локални превалявания в Западна България са част от прогнозата за постепенно увеличение на облачността и не представляват самостоятелно основание за обявяване на цветови код.

Слънце в по-голямата част от страната, слаб дъжд на запад

През деня времето ще остане предимно слънчево в Централна и Източна България. В западните райони облачността постепенно ще се увеличава и на отделни места следобед ще превали слаб дъжд.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, докато в Югоизточна България ще се запази южният и югозападният вятър.

Максималните температури ще достигнат 25°–30°, като най-топло ще бъде в низините и части от Източна България.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близо до средното за октомври.

София – около 26 градуса, облаците се увеличават следобед

В София денят започва с температура около 8° и разкъсана облачност.

През първата половина на деня ще има много слънчеви часове, но следобед облаците ще се увеличават. Към края на деня не е изключен слаб краткотраен дъжд.

Максималната температура в столицата ще бъде около 26°, а вятърът ще остане слаб до умерен.

По Черноморието – слънце, до 26 градуса и умерено вълнение

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и без очаквани валежи.

Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток и временно ще се усили до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°, температурата на морската вода е 19°–20°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините – слънчево начало, превалявания към вечерта

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността постепенно ще се увеличава.

До вечерта на отделни места в масивите на Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 13°.

През почивните дни идват дъжд и захлаждане

В събота, 10 октомври, облачността ще се увеличава и на места ще има превалявания, главно в западната половина на страната и планинските райони. В Източна България ще остане по-топло, с повече слънчеви часове. Дневните температури все още ще бъдат сравнително високи, но постепенно ще започнат да се понижават.

По-съществената промяна се очаква в неделя, 11 октомври, когато валежите ще обхванат повече райони, първоначално в Западна и Централна България, а впоследствие и на изток.

С усилване на северозападния вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат осезаемо. В районите с по-продължителни валежи дневните стойности могат да останат около 15°–20°, докато в източните части на страната ще бъде по-топло.

В началото на следващата седмица захлаждането ще продължи. Очакват се по-ниски дневни температури и променлива облачност, с вероятност за нови валежи. Към вторник максималните стойности в голяма част от страната ще бъдат предимно между 15° и 20°.

9 октомври ще бъде един от последните почти летни дни от настоящия топъл период, с температури до 30 градуса и много слънце. През почивните дни обаче есента постепенно ще поеме инициативата с повече облаци, дъжд и осезаемо захлаждане.