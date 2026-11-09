Сръбската футболна федерация е изправена пред блокада

Футболният съюз на Сърбия е изправен пред управленска криза заради изтекли мандати на негови органи и комисии, съобщава Sportklub. Според изданието ситуацията затруднява вземането на решения и работата на футболната централа.

Медията посочва, че новият състав на Общото събрание все още не е провел заседание, след като три предишни сесии са били отменени. Следващото заседание е насрочено за 14 ноември, когато се очаква събранието да бъде конституирано.

Според Sportklub това е необходимо, за да бъде възстановена нормалната работа на комисиите. Изданието предупреждава, че при нов провал ситуацията може да се задълбочи.

Мандатът на досегашния президент Драган Джаич също е изтекъл. Той се е оттеглил и няма да бъде член на бъдещия състав на събранието, пише медията.

Sportklub отправя и критики за политическо влияние върху управлението на сръбския футбол. Това са твърдения на изданието; в предоставената информация няма публикувана позиция на футболната федерация или на посочените политически представители.