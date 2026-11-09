Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Спартак Варна обяви официално, че се разделя със защитника Ангел Грънчов и централния нападател Цветелин Чунчуков.

Договорите на двамата са прекратени по взаимно съгласие. Те бяха извадени от първия отбор след загубата с 1:6 от ЦСКА 1948.

"ФК Спартак Варна се разделя с Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков

Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков вече не са част от състава на Спартак Варна. Клубът и двамата футболисти прекратиха договорите си по взаимно съгласие.