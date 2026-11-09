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Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама
Facebook/ FC Spartak Varna

Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков вече не са част от "соколите"

Спартак Варна обяви официално, че се разделя със защитника Ангел Грънчов и централния нападател Цветелин Чунчуков. 

Договорите на двамата са прекратени по взаимно съгласие. Те бяха извадени от първия отбор след загубата с 1:6 от ЦСКА 1948. 

"ФК Спартак Варна се разделя с Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков

Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков вече не са част от състава на Спартак Варна. Клубът и двамата футболисти прекратиха договорите си по взаимно съгласие.

Клубът им пожелава здраве и успех в следващите стъпки във футболната им кариера!", написаха "соколите".

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