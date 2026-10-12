Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Северна Македония намекна, че Ива Михайлова е напуснала страната нелегално

Северна Македония намекна, че Ива Михайлова е напуснала страната нелегално
БТА

Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония, се казва в изпратен отговор

Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония обяви, че в системата за граничен контрол липсват каквито и да е данни българката Ива Михайлова да е напускала пределите на страната. Официалното изявление на ведомството бе изпратено до НОВА Тв само часове след като младата жена се прибра в България и публично декларира, че е преминала през граничния пункт безпроблемно.

В официалния отговор на северномакедонското МВР се посочва следното:

"Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония".

Насер Рауфи, адвокат на сънародничката ни в РСМ, сподели, че изобщо не е бил информиран за плановете ѝ за завръщане в България. В коментар пред македонското издание "Вечер" той потвърди, че клиентката му не е имала изрично съдебно разрешение за напускане на държавата и е разбрал за случилото се едва сутринта.

Адвокатът обясни ситуацията по следния начин:

"И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат"

Поради развилите се обстоятелства, съдебното производство срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония ще трябва да бъде продължено в нейно отсъствие.

Още по темата

МВнР за Таралеж: Най-важното е Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ

МВнР за Таралеж: Най-важното е Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ

Нина Спасова за Таралеж: Завръщането на Ива Михайлова е успех на адвоката й, а не на дипломацията ни

Нина Спасова за Таралеж: Завръщането на Ива Михайлова е успех на адвоката й, а не на дипломацията ни

Скопие сезира ЕС и Съвета на Европа за „бягството“ на Ива Михайлова

Скопие сезира ЕС и Съвета на Европа за „бягството“ на Ива Михайлова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Бобър остави над 1600 души без ток, след като прегриза шест подземни кабела в Босна

Бобър остави над 1600 души без ток, след като прегриза шест подземни кабела в Босна

Сърбия инвестира 140 млн. евро във вятърен парк, който ще захранва 40 000 домакинства

Сърбия инвестира 140 млн. евро във вятърен парк, който ще захранва 40 000 домакинства

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 6 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 19 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 26 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 33 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 36 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 38 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 46 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 50 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 56 минути
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час