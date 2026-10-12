Северна Македония намекна, че Ива Михайлова е напуснала страната нелегално

Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония обяви, че в системата за граничен контрол липсват каквито и да е данни българката Ива Михайлова да е напускала пределите на страната. Официалното изявление на ведомството бе изпратено до НОВА Тв само часове след като младата жена се прибра в България и публично декларира, че е преминала през граничния пункт безпроблемно.

В официалния отговор на северномакедонското МВР се посочва следното:

"Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония".

Насер Рауфи, адвокат на сънародничката ни в РСМ, сподели, че изобщо не е бил информиран за плановете ѝ за завръщане в България. В коментар пред македонското издание "Вечер" той потвърди, че клиентката му не е имала изрично съдебно разрешение за напускане на държавата и е разбрал за случилото се едва сутринта.

Адвокатът обясни ситуацията по следния начин:

"И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат"

Поради развилите се обстоятелства, съдебното производство срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония ще трябва да бъде продължено в нейно отсъствие.