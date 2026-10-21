ОИК в Горна Оряховица разглежда оставката на кмета Николай Рашков

Очаква се днес Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да разгледа искането за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков.

Вчера той депозира оставката си пред комисията, с което постави началото на процедурата по прекратяване на правомощията му.

Решението на ОИК е следващата стъпка по казуса, който предизвика сериозно обществено внимание в Горна Оряховица заради обвиненията срещу кмета и продължителните съдебни спорове около сделка с общински имот.

Николай Рашков беше обвинен в конфликт на интереси заради покупката на общински имот от фирма, която е управлявал преди да бъде избран за кмет на Горна Оряховица.

Според информацията по случая Рашков лично е подписал документите, свързани със сделката. Именно обстоятелствата около придобиването на имота и участието му в процедурата станаха повод за обвиненията срещу него.

Казусът премина през продължителна съдебна сага, като през различните етапи от развитието му бяха поставени въпроси за спазването на правилата при разпореждането с общинска собственост и за отговорността на местната власт при подобни сделки.

Случаят предизвика и силни обществени реакции. През лятото в Горна Оряховица се проведоха поредица от протести в подкрепа на кмета. Така спорът излезе извън рамките на юридическата процедура и се превърна в тема на обществен дебат за управлението на общината.

След като разгледа подаденото искане, Общинската избирателна комисия трябва да се произнесе по процедурата за предсрочно прекратяване на кметския мандат. Решението на комисията ще определи следващите стъпки по казуса и бъдещото управление на общината.

Остава въпросът дали ще се стигне до провеждането на частични местни избори. Съгласно Изборния кодекс частични избори за кмет не се произвеждат, когато до края на редовния мандат остава по-малко от една година.

Николай Рашков беше избран за кмет на Горна Оряховица на 29 октомври 2023 г. Предстоящото решение на ОИК ще бъде ключово за развитието на ситуацията в общината след оставката на Рашков. Казусът привлече вниманието както заради обвиненията за конфликт на интереси, така и заради продължителните съдебни процедури и обществените реакции около него.