18-а екзекуция от началото на годината във Флорида

18-а екзекуция от началото на годината бе извършена в американския щат Флорида.

Последната присъда, която бе изпълнена, бе на 77-годишен мъж, постановена за убийството на заместник-шериф преди четири десетилетия, предаде Асошиейтед прес.

Екзекуциите се вписват в политиката на губернатора републиканец Рон Десантис на активно прилагане на най-тежкото наказание по време на последния му мандат на поста, отбелязва агенцията.

Уилям Рийвс бе обявен за мъртъв в 18:12 ч. вчера (1:12 ч. българско време днес), след като му бе поставена инжекция с три вида препарати в щатския затвор на Флорида близо до град Старк.

Ветеранът от Виетнамската война бил осъден на смърт за предумишлено убийство при утежняващи вината обстоятелства за това, че застрелял заместник-шериф на 23 септември 1986 г.

Рийвс е осмият човек на възраст над 70 години, екзекутиран във Флорида тази година. Този факт подчертава тенденцията към застаряване на осъдените на смърт в САЩ.

Повече от половината екзекуции в САЩ тази година са били извършени във Флорида - 18 от общо 32.

Губернатор Десантис, който напуска поста през януари, заяви, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, които десетилетия наред са чакали изпълнението на смъртните присъди.