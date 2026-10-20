Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка

Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков официално обяви, че подава оставка от заемания пост. Новината съобщи самият той чрез видеообръщение в личния си профил в социалните мрежи.

В изявлението си Рашков подчерта, че този ход не е отстъпление, а „крачка назад и подготовка за следващите избори“.

Сагата около уличаването на Николай Рашков в конфликт на интереси продължава повече от три години. Тя започна още със стъпването му в длъжност след жалба, подадена от загубилия тогава изборите негов опонент Добромир Добрев. На базата на жалбата беше сезирана тогавашната Комисия за противодействие на корупцията (впоследствие беше закрита).

След поредица от съдебни фази в Административен съд – Велико Търново и Върховния административен съд, през това лято беше потвърдено окончателно наличието на конфликт на интереси при закупуването на общински имот. Развитието на случая беше съпроводено от протести в подкрепа на градоначалника, както и от отказ на Общинската избирателна комисия да прекрати правомощията му, тъй като тогава не беше събрано необходимото мнозинство за гласуване на решението на ВАС.

Оставката идва малко преди насроченото за 11 ноември последно съдебно заседание във Върховния административен съд. Основният въпрос, който възниква, е дали избраната дата за оттегляне е свързана със законовите срокове, след които изтича възможността за свикване на предсрочни частични местни избори.

Предстои Общинската избирателна комисия да се събере извънредно, за да анализира фактите и формално да приеме подадената оставка.