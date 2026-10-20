Новини
Търси
Подкаст
Политика

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка
БТА

В изявлението си Рашков подчерта, че този ход не е отстъпление, а „крачка назад и подготовка за следващите избори“

Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков официално обяви, че подава оставка от заемания пост. Новината съобщи самият той чрез видеообръщение в личния си профил в социалните мрежи.

В изявлението си Рашков подчерта, че този ход не е отстъпление, а „крачка назад и подготовка за следващите избори“.

Сагата около уличаването на Николай Рашков в конфликт на интереси продължава повече от три години.

Тя започна още със стъпването му в длъжност след жалба, подадена от загубилия тогава изборите негов опонент Добромир Добрев. На базата на жалбата беше сезирана тогавашната Комисия за противодействие на корупцията (впоследствие беше закрита).

След поредица от съдебни фази в Административен съд – Велико Търново и Върховния административен съд, през това лято беше потвърдено окончателно наличието на конфликт на интереси при закупуването на общински имот. Развитието на случая беше съпроводено от протести в подкрепа на градоначалника, както и от отказ на Общинската избирателна комисия да прекрати правомощията му, тъй като тогава не беше събрано необходимото мнозинство за гласуване на решението на ВАС.

Оставката идва малко преди насроченото за 11 ноември последно съдебно заседание във Върховния административен съд. Основният въпрос, който възниква, е дали избраната дата за оттегляне е свързана със законовите срокове, след които изтича възможността за свикване на предсрочни частични местни избори.

Предстои Общинската избирателна комисия да се събере извънредно, за да анализира фактите и формално да приеме подадената оставка.

Все още няма официално потвърждение кой ще изпълнява длъжността кмет на община Горна Оряховица до провеждането на нови избори или до окончателното решение на ОИК. По неофициална и подготвяна отдавна информация за поста се спряга неговият заместник Петя Иванова.

Още по темата

Съдът решава до седмица дали Николай Рашков остава кмет на Горна Оряховица

Съдът решава до седмица дали Николай Рашков остава кмет на Горна Оряховица

Кметът на Горна Оряховица остава на поста си (ВИДЕО)

Кметът на Горна Оряховица остава на поста си (ВИДЕО)

Подслушвали общински служители в Горна Оряховица

Подслушвали общински служители в Горна Оряховица

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев: България няма как да участва в новите 70 милиарда евро за Украйна

Радев: България няма как да участва в новите 70 милиарда евро за Украйна

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "Петричкия Ескобар"

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "Петричкия Ескобар"

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

След атаките срещу кораби: Американски военен самолет патрулира край България

Водещи

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

  • Преди 15 минути
ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Катастрофа на "Симеоновско шосе": Моторист е откаран в болница

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

  • Преди 1 час
Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

Два танкера се запалиха край Ормузкия проток, Иран твърди, че са попаднали на мини

  • Преди 1 час
Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил

Сахара Рей е починала след предполагаемо предозиране с фентанил

  • Преди 1 час
Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир

Патриарх Даниил заминава за Света гора, ще посети Зографския манастир

  • Преди 1 час
Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

  • Преди 1 час
Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов

Ефективни присъди за мъжа и жената, измъчвали и умъртвявали животни в Свищов

Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите

Chanel, Tiffany и Dior прибраха стоката от витрините в Милано заради протестите

  • Преди 1 час
Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

Почина легенда на Пирин, която се изправи срещу Диего Марадона

  • Преди 1 час
ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

  • Преди 1 час
Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

Радев за протеста тази вечер: Искат да върнат на власт Борисов и Пеевски

  • Преди 1 час
КЕВР обяви компенсациите за сметките за ток през септември

КЕВР обяви компенсациите за сметките за ток през септември

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм

Хераклея Синтика спечели европейско отличие за 2026 г. с проект за културно наследство и туризъм