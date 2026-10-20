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След смъртта на работничка в „Мини Бобов дол“: Разследват нарушения на безопасността

След смъртта на работничка в „Мини Бобов дол“: Разследват нарушения на безопасността
БТА

Извършен е оглед на местопроизшествието, както и аутопсия на тялото

Под ръководството на прокуратурата се води разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.

На 18 октомври в Бобов дол, на територията на Централна обогатителна фабрика - част от въгледобивния комплекс „Мини Бобов дол“ ЕАД, по време на работния процес, била причинена смъртта на 57-годишна жена.

Жената работила на гумена транспортна лента. Извършен е оглед на местопроизшествието, както и аутопсия на тялото. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи. Разпитват се свидетели, като е изискана и документация от търговското дружество, съобщиха от обвинението.

В хода на разследването се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с трудовия инцидент, както и причините и механизмът на настъпване на смъртта на служителя на фабриката.

Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата с оглед установяване на евентуални нарушения на правилата за безопасност и отговорността на лицата, имащи отношение към случая.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура в Кюстендил.

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