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Създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж: Идеята за платформата се роди преди парламентарните избори т. г.

Създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж: Идеята за платформата се роди преди парламентарните избори т. г.

За да е достоверно всяко едно твърдение или факт, трябва да е потвърдено от поне три източника, посочи Бойчев

Идеята за създаване на проекта „За кого“ се роди преди парламентарните избори тази година (състояли се през април). Идеята съзря месец преди изборите – през март. Това каза пред Таралеж създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж.

Над 1300 твърдения, 1100 позиции по седем теми и биографични факти са събрани в безплатната платформа zakogo.com, която има за цел да помогне на избирателите да направят по-информиран избор на президентските избори на 25 октомври.

Бойчев посочи, че работи в технологичния сектор и през последните години се занимава доста активно с изкуствен интелект. 

"Осъзнах, че тази технология и развитието на изкуствения интелект може да ни бъде много полезно, особено при обработването на много голям обем от информация, каквото всъщност е и представянето на партиите в предизборна кампания за парламентарните избори, както и сега за изборите за президент", каза той.

"Как се представят партиите, като се споделят техните програми и сега съответно – президентите какво обещават, какви твърдения имат, какви политики защитават. По този начин имаме за цел да обработим и систематизираме тази информация, като съответно да я предоставим на гражданите в един такъв инструмент, за да имат по-информиран избор на съответните избори", посочи Бойчев.

В отговор на въпрос, свързан с подбора на информацията и твърденията, той отговори, че на първо място  има медии, които се смятат за доверени и такива, които се смятат за недоверени, т.е. такива, които имат лоша репутация. 

"Съответно медиите с лоша репутация ги изключваме, а тези, които са доверени, като Вашата медия включително (Таралеж), я включваме в списъка с източниците. Събираме и с помощта на изкуствен интелект тази информации за твърденията на кандидатите, както и за факти от биографиите им, за да изградим профил на всеки един. 

За да е достоверно всяко едно твърдение или факт, трябва да е потвърдено от поне три източника", подчерта Бойчев.

"Трябва да се потвърди от минимум 3 места, за да го включим като твърдение. Това е основният механизъм. Имаме и един специален модел на изкуствен интелект, който много добре работи с обработката на голям обем от данни от една страна, намирането на шаблони и даването на една оценка дали нещо е достоверно или не", каза той.

Бойчев посочи, че е представител на технологична компания и този проект е преди всичко технологичен, после е граждански проект, съответно е политически независим.

Той добави, че с инструмента (с който се работи в платформата) всяко едно твърдение може да бъде проверено дали е в правомощията на президентската институция.

"Използваме отново специален модел за изкуствен интелект, който сме го снабдили с Конституцията на България, и всяко едно твърдение го пускаме той да прецени дали всъщност обещанието влиза в правомощията на президентската институция или не", каза Бойчев.

"Има три нива - пряко правомощие, извън правомощието и косвено влияние. Така че това нещо може да ни ориентира, когато кандидатите обещават нещо, колко е адекватно обещанието", добави той.

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