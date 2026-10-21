Създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж: Идеята за платформата се роди преди парламентарните избори т. г.

Идеята за създаване на проекта „За кого“ се роди преди парламентарните избори тази година (състояли се през април). Идеята съзря месец преди изборите – през март. Това каза пред Таралеж създателят на проекта „За кого“ Васил Бойчев пред Таралеж.

Над 1300 твърдения, 1100 позиции по седем теми и биографични факти са събрани в безплатната платформа zakogo.com, която има за цел да помогне на избирателите да направят по-информиран избор на президентските избори на 25 октомври.

Бойчев посочи, че работи в технологичния сектор и през последните години се занимава доста активно с изкуствен интелект.

"Осъзнах, че тази технология и развитието на изкуствения интелект може да ни бъде много полезно, особено при обработването на много голям обем от информация, каквото всъщност е и представянето на партиите в предизборна кампания за парламентарните избори, както и сега за изборите за президент", каза той.

"Как се представят партиите, като се споделят техните програми и сега съответно – президентите какво обещават, какви твърдения имат, какви политики защитават. По този начин имаме за цел да обработим и систематизираме тази информация, като съответно да я предоставим на гражданите в един такъв инструмент, за да имат по-информиран избор на съответните избори", посочи Бойчев.

В отговор на въпрос, свързан с подбора на информацията и твърденията, той отговори, че на първо място има медии, които се смятат за доверени и такива, които се смятат за недоверени, т.е. такива, които имат лоша репутация.

"Съответно медиите с лоша репутация ги изключваме, а тези, които са доверени, като Вашата медия включително (Таралеж), я включваме в списъка с източниците. Събираме и с помощта на изкуствен интелект тази информации за твърденията на кандидатите, както и за факти от биографиите им, за да изградим профил на всеки един.

За да е достоверно всяко едно твърдение или факт, трябва да е потвърдено от поне три източника", подчерта Бойчев.

"Трябва да се потвърди от минимум 3 места, за да го включим като твърдение. Това е основният механизъм. Имаме и един специален модел на изкуствен интелект, който много добре работи с обработката на голям обем от данни от една страна, намирането на шаблони и даването на една оценка дали нещо е достоверно или не", каза той.

Бойчев посочи, че е представител на технологична компания и този проект е преди всичко технологичен, после е граждански проект, съответно е политически независим.

Той добави, че с инструмента (с който се работи в платформата) всяко едно твърдение може да бъде проверено дали е в правомощията на президентската институция.

"Използваме отново специален модел за изкуствен интелект, който сме го снабдили с Конституцията на България, и всяко едно твърдение го пускаме той да прецени дали всъщност обещанието влиза в правомощията на президентската институция или не", каза Бойчев.

"Има три нива - пряко правомощие, извън правомощието и косвено влияние. Така че това нещо може да ни ориентира, когато кандидатите обещават нещо, колко е адекватно обещанието", добави той.