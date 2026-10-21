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Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков
AP/БТА

Нанесени са щети на 13 къщи

Двама души бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков, извършено тази нощ, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.

Синегубов написа в Телеграм, че жертвите при нападението срещу Коротич са 81-годишна жена и мъж на 83 години.

Единадесет души, сред които двумесечно момченце и момиче на осем години са получили силна стресова реакция, предава БТА.

Нанесени са щети на 13 къщи и един автомобил, а стопанска постройка е била унищожена от пожар.

Девет души бяха ранени при руски удар по Харков вчера, припомня Укринформ.

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