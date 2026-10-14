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Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия
Снимка: БТА

Ударите в Черно море показват стратегия за разширяване на войната

Ударите по корабите в Черно море сочат за целенасочена стратегия за разширяване на войната и опит да се ограничат икономическите и военните възможности на противника. Това каза експертът по сигурност и отбрана Илия Налбантов пред NOVA NEWS. 

Той посочи, че става дума за система, която работи целенасочено и последователно. По думите му, ако има следващ удар, той ще бъде в териториалните води на България. Експертът заяви, че трябва да имаме готовност за незабавни ответни действия на подобни удари.

Налбантов смята, че националната сигурност на страната е застрашена от „третата страна на зелените човечета”. „Това е тактиката и стратегията на Русия, която провежда на територията на Черно море в икономическата зона на България”, поясни още той. По думите му тази стратегия проверява готовността на българското правителство незабавно да търси сътрудничество със сюзниците си от НАТО и Европейския съюз.

Налбантов заяви, че войната в Черно море не е от днес, но страната ни едва сега се оказва засегната от нея.

Кой ни гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия? Никой”, беше категоричен експертът.

Най-сериозните слабости в отбраната ни са в липсата на система за радиолокационно наблюдение на територията на страната и Черно море, смята Налбантов. Без наличието на информация от НАТО не можем да се справим сами, допълни той. По думите му у нас няма нито един адекватен противовъздушен компонент и система за противодронна защита, която да реагира синхронно.

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