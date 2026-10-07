Правителството преструктурира ДАНС: Създават се пет териториални дирекции

Министерският съвет прие постановление за създаване на пет териториални дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност" и определи техните седалища и райони на действие.

Според правителството промяната цели оптимизиране на дейността на ДАНС и по-рационално използване на наличните ресурси.

Районите на действие на новите териториални дирекции ще обхващат териториите на по няколко области.

С решението се отменя действащото досега Постановление №316 на Министерския съвет от 2009 г., с което бяха определени териториалните дирекции на ДАНС, техните седалища и районите им на действие.

Новата структура ще замени досегашната организация на териториалните звена на агенцията.