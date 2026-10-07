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Правителството преструктурира ДАНС: Създават се пет териториални дирекции

Правителството преструктурира ДАНС: Създават се пет териториални дирекции
БТА

Целта е оптимизиране на работата и по-рационално използване на ресурсите на агенцията

Министерският съвет прие постановление за създаване на пет териториални дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност" и определи техните седалища и райони на действие.

Според правителството промяната цели оптимизиране на дейността на ДАНС и по-рационално използване на наличните ресурси.

Районите на действие на новите териториални дирекции ще обхващат териториите на по няколко области.
С решението се отменя действащото досега Постановление №316 на Министерския съвет от 2009 г., с което бяха определени териториалните дирекции на ДАНС, техните седалища и районите им на действие.

Новата структура ще замени досегашната организация на териториалните звена на агенцията.

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