Демерджиев: Заплахите за взривни устройства в институции идват извън страната

Съобщенията със заплахи за поставени взривни устройства в институции и учебни заведения идеват извън страната. Програма ги превежда на български език, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Той посочи, че се наблюдава връзка между постъпването на заплахите с определени политически събития в страната.

Той определи заплахите като злонамерени и координирани, като отбеляза, че се разследва откъде идват те. Демерджиев отбеляза, че има протокол за действие при такива случай, така че в най-малка степен да се засегне работата на институциите, предава БТА.

В последните дни на няколко пъти институции и учебни заведения в страната получиха заплахи за поставени взривни устройства. Проверките не откриха нищо притеснително. От МВР съобщиха, че по случаите работи Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и други структури на ведомството, включително с партньорски служби, за установяването на източника на информацията.